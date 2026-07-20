Siracusa, la VA 1986 dell’Einaudi celebra i 40 anni dal diploma

Attualità · Maturità

Quarant’anni dopo il conseguimento del diploma, gli ex studenti della classe VA del 1986 del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” si sono ritrovati per una speciale rimpatriata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e delle emozioni.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per ripercorrere gli anni trascorsi tra i banchi di scuola, ricordando professori, esperienze e momenti che hanno segnato un’importante fase della vita di ciascuno. Dopo quattro decenni, il legame tra molti compagni di classe è rimasto vivo, dimostrando come i rapporti nati durante gli anni scolastici possano resistere al tempo.

La giornata si è svolta in un clima di grande cordialità, tra racconti, fotografie e sorrisi, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di condividere i percorsi personali e professionali intrapresi dopo il diploma.

Per conservare il ricordo di questo significativo anniversario, il gruppo ha realizzato una fotografia di classe, simbolo di un’amicizia che continua nel tempo e testimonianza di un traguardo importante: i 40 anni dal diploma conseguito nel 1986 presso il Liceo Scientifico “Luigi Einaudi”.

Un momento semplice ma ricco di significato, che conferma come la scuola non sia soltanto un luogo di formazione, ma anche il punto di partenza di legami destinati a durare per tutta la vita.