Siracusa, La Vardera attacca il sindaco Italia: “ha fallito su tutti i fronti”

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Video · L'affondo

Un confronto con i rappresentanti locali del movimento e con i cittadini, ma soprattutto un intervento dai toni particolarmente critici nei confronti dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Italia. Ismaele La Vardera, leader di ControCorrente, ha fatto tappa a Siracusa nell’ambito del suo tour in Sicilia, incontrando gli esponenti del gruppo cittadino e numerosi partecipanti.

Con lui anche il gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana, composto dal deputato siracusano Carlo Gilistro, dalla capogruppo Jose Marano e da Alessandro De Leo.

Il passaggio più duro del suo intervento ha riguardato proprio il sindaco Francesco Italia. La Vardera ha contestato apertamente l’operato dell’amministrazione, arrivando a sostenere che il primo cittadino starebbe già ragionando sul proprio futuro politico e su una possibile candidatura a Roma, in un accordo con Carlo Calenda, oppure all’Assemblea regionale siciliana.

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Secondo il leader di ControCorrente, Italia potrebbe lasciare anticipatamente Palazzo Vermexio, senza portare a termine il mandato. Un’ipotesi che La Vardera ha trasformato in una vera e propria sfida pubblica: ha invitato il sindaco a smentire apertamente le sue affermazioni, dichiarandosi pronto a tornare a Siracusa e a chiedere scusa qualora venissero smentite. “Se lui dirà che non si vuole candidare alla Camera e alla Regione, io sarò anche pronto a venire a Siracusa e a dire: mi sbagliavo, ti chiedo scusa“, ha affermato.

Non sono mancate critiche anche sulla gestione amministrativa della città, con riferimenti alle vicende giudiziarie e alle questioni emerse sulla gestione della cosa pubblica. Pur richiamando il principio del garantismo, La Vardera ha chiesto al sindaco se avesse piena consapevolezza di quanto accadeva durante il suo mandato e ha sintetizzato il proprio giudizio con parole nette: “Per quanto ci riguarda, l’amministrazione Italia ha fallito su tutti i fronti“.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche dello scenario politico regionale e della possibile candidatura di La Vardera alla presidenza della Regione Siciliana nell’ambito del campo progressista. Il leader di ControCorrente ha ribadito la disponibilità del movimento a partecipare a eventuali primarie, ma ha invitato le forze politiche ad accelerare il confronto, senza attendere le decisioni delle segreterie nazionali. “La Sicilia prima di tutto, prima dei partiti“, ha sottolineato, indicando nella costruzione di un’intesa unitaria una strada da percorrere, purché si arrivi a una proposta politica e programmatica condivisa.

Infine, un passaggio sulla propria condizione personale e sul rafforzamento delle misure di protezione. La Vardera ha spiegato che l’impegno parlamentare prosegue nonostante una situazione diventata complessa, anche in relazione alle battaglie condotte insieme ai colleghi su presunti interessi della criminalità organizzata all’interno degli ospedali siciliani. “Se questo significa anche vivere una vita blindata, come mi sta capitando, certamente non ci tireremo indietro“, ha dichiarato.

La tappa siracusana ha così offerto a La Vardera l’occasione per rilanciare le critiche all’amministrazione cittadina e, contemporaneamente, per ribadire il ruolo che ControCorrente intende ritagliarsi nella costruzione di un’alternativa politica in Sicilia.