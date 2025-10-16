Siracusa, “La Via del Mare”: domani la conferenza stampa di presentazione

La Via del Mare è il nome di un progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Siracusa, Consorzio Plemmirio e Sais Autolinee (che in città si occupa del trasporto pubblico locale). Consisterà nel potenziamento della tratta per le contrade marine ma in un un’ottica di mobilità sostenibile e senza impatto ambientale.

​L’iniziativa sarà presentata con una conferenza stampa domani (17 ottobre), alle 10, all’Area marina protetta del Plemmirio, nel complesso del Castello Maniace in Ortigia. Parteciperanno il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, la presidente del Consorzio, Patrizia Maiorca, e il direttore di Sais Autolinee, Vincenzo Asaro.