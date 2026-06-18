Siracusa, la vicepresidente Carbone denuncia: “attacchi sessisti e di genere durante il Consiglio comunale”

Ci son cascato di nuovo… cantava Achille Lauro. E il Consiglio comunale di Siracusa sembra ricadere ancora una volta in una polemica dai contorni sessisti e di genere. A denunciarlo è la vicepresidente dell’aula, Conci Carbone, che punta il dito contro il capogruppo di Forza Italia Leandro Marino ritenendo di essere stata nuovamente bersaglio di attacchi verbali nel corso dell’ultima seduta consiliare.

“È accaduto ancora. Ogni qualvolta presiedo una seduta di Consiglio comunale il collega Marino non perde l’occasione di bullizzarmi, rivolgendomi attacchi verbali sessisti e di genere – afferma Carbone, che richiama il rispetto del ruolo istituzionale e delle regole del confronto democratico -. Chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di mantenere innanzitutto il decoro istituzionale. La prevaricazione contro una donna che svolge le proprie funzioni non può essere tollerata”.

Secondo Carbone, gli episodi registrati durante le sedute del Consiglio rappresentano un tentativo di delegittimazione che travalica il confronto politico: “quando mancano gli argomenti politici, purtroppo si scade nell’aggressione di genere e nell’offesa personale”. La vicepresidente ha quindi ringraziato quanti, durante la seduta, le hanno manifestato vicinanza e sostegno. “Ringrazio quanti in aula mi hanno espresso solidarietà, a cominciare dal consigliere Buccheri, dal vicesindaco e dalle mie colleghe consigliere”.

La denuncia della vicepresidente del Consiglio comunale arriva a poco più di un mese da un’altra polemica che aveva investito l’aula Vittorini. Lo scorso 30 aprile, infatti, le opposizioni avevano chiesto l’intervento del presidente del Consiglio dopo un gesto definito sessista compiuto durante una seduta consiliare.

Durante una seduta del Consiglio comunale, diversi consiglieri di opposizione denunciarono un gesto compiuto dal consigliere Franco Zappalà, definendolo “sessista e offensivo” e incompatibile con il ruolo istituzionale. La polemica nacque dopo la visione delle registrazioni video della seduta. I consiglieri parlarono apertamente di «violenza simbolica e politica» e chiesero l’intervento del presidente del Consiglio Alessandro Di Mauro. Nella stessa vicenda, il presidente Di Mauro richiamò l’intera aula, lamentando un clima che definì non più compatibile con il decoro istituzionale e parlando di comportamenti da scuola elementare.