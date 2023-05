Siracusa, la visita del ministro Urso diventa un “caso” politico: “nessun invito per i rappresentanti del Pd né per i sindacati”

Alla vigilia della visita del Ministro Urso a Siracusa, scoppia un piccolo caso politico. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, infatti, sarà in città in occasione dell’assemblea publica di Confindustria dove si affronterà il tema di sicurezza energetica e transizione energetica nel polo industriale siracusano. Un appuntamento al quale, però, non sarebbero state invitate le rappresentanze nazionali e regionali del Partito Democratico, né le rappresentanze sindacali. A Sollevare il “caso” è il senatore dei “Dem” Antonio, Nicita, che al contempo comunica di aver depositato un’interrogazione parlamentare in relazione agli sviluppi di politica industriale conseguenti all’acquisizione dell’impianto Isab da parte del Fondo Goi Energy.

Nell’interrogazione si chiede di conoscere nel dettaglio quali misure urgenti il Governo ha adottato, anche in sede di applicazione delle prescrizioni del cosiddeto “Golden Power”, o intenda adottare, al fine di: garantire, anche con appositi strumenti di vincolo finanziario, la permanenza della nuova proprietà per un periodo congruo (almeno quinquennale, secondo quanto si legge nella sintesi del Dpcm “Golden Power” circolata); garantire la stabilità occupazionale non solo dei diretti dipendenti dell’impianto ma anche dell’insieme delle imprese che, a vario titolo, hanno rapporti contrattuali stabili con Isab; garantire la realizzazione di investimenti diretti privati (di che tipo? E in quale ammontare?) in transizione energetica idonei a soddisfare i requisiti nazionali ed europei sulla decarbonizzazione; garantire la realizzazione di investimenti diretti privati (di che tipo? E in quale ammontare?) al fine di contribuire alla soluzione del tema della depurazione dei reflui; Impegnare adeguate risorse Pnrr e, segnatamente, REpowerEU per nuovi investimenti complementari nella zona industriale (a titolo di esempio il co-finanziamento del progetto Hybla); Individuare, nel concerto con la Regione Siciliana, quanta parte delle risorse del Fondo di coesione 2021-27, e del residuo dei fondi non spesi 2014-20, possono essere destinati a nuovi investimenti in transizione energetica ed ecologica, nonché alla riqualificazione delle aree dismesse nella zona industriale del siracusano; Garantire opportuni investimenti di riqualificazione del personale esistente e formazione di nuovo personale al fine di valorizzare i suddetti investimenti

Infine, nell’interrogazione si chiede di sapere dal Ministro le ragioni per le quali il Governo non ha inteso intervenire con l’amministrazione temporanea, pure oggetto di provvedimento di urgenza, dato che il rischio geopolitico legato alle sanzioni europee alla Russia non era generato, come acclarato dalle Comfort letter italiana e statunitense, dalla proprietà dell’impianto ma dalla provenienza geografica del petrolio greggio oggetto di raffinazione. Conseguentemente, si chiede di sapere quali misure adottate concretamente abbiano fatto venir meno tale paventato rischio.