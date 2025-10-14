Siracusa, laboratori d’analisi bloccati. SPI-CGIL: “bisogna garantire il diritto alla salute”

A Siracusa si sta verificando un grave problema legato all’erogazione delle prestazioni di patologia clinica (laboratorio analisi), con disagi crescenti per i cittadini.

Molti laboratori accreditati e convenzionati con l’Asp di Siracusa hanno infatti interrotto le prestazioni per conto del sistema sanitario regionale, a eccezione di quelle richieste da pazienti oncologici o in gravidanza, chiedendo agli utenti il pagamento integrale delle analisi.

“La motivazione fornita dai laboratori riguarda l’esaurimento del budget assegnato dall’Azienda sanitaria – riferisce lo SPI-CGIL di Siracusa che – contesta questa giustificazione, ricordando che nei contratti stipulati con l’ASP è espressamente previsto che le strutture accreditate garantiscano le prestazioni per l’intero anno, in proporzione al budget assegnato (art. 4 del contratto – Allegato C1-2025 al D.A. n. 845/2025). Il decreto n. 845/2025 assegna infatti 10.219.927 euro di budget complessivo ai laboratori di analisi della provincia per il 2025, prevedendo anche la sospensione dell’accreditamento istituzionale per le strutture che non rispettano gli accordi o si rifiutano di sottoscrivere i contratti.”

Lo SPI-CGIL sottolinea inoltre che le prestazioni di laboratorio rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che devono essere garantiti per legge e per Costituzione, e che il budget 2025 — calcolato sul fabbisogno della popolazione — è stato incrementato di quasi un milione di euro rispetto al 2024 (+10,5%).

“Alla luce di questi dati – afferma il sindacato – la sospensione delle prestazioni appare del tutto immotivata e causa enormi disagi, soprattutto per le fasce sociali più deboli, che non possono permettersi di pagare le analisi privatamente. Il rischio è quello di ritardare diagnosi importanti, con possibili conseguenze anche gravi per la salute dei cittadini.”

Per questo, lo SPI-CGIL di Siracusa chiede un intervento immediato da parte dell’ASP, della Regione Siciliana e del Prefetto di Siracusa, per ristabilire il servizio e scongiurare l’ennesimo “furto di salute” ai danni della comunità.