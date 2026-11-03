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Siracusa, laboratorio di rigenerazione urbana alla ex Chindemi in Mazzarona per i giovani

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, laboratorio di rigenerazione urbana alla ex Chindemi in Mazzarona per i giovani

Osservare, progettare e costruire partendo dal luogo che si abita. A Siracusa prende forma il laboratorio di autocostruzione e rigenerazione urbana sostenibile Ri – colorare, presso l’ex scuola Chindemi nel quartiere Mazzarona in via Algeri 102 a partire dalle 15.

Laboratorio AIM – Abitare i margini destinato ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che fa parte del progetto di partecipazione giovanile Erasmus+ , cofinanziato dall’UE e realizzato con il sostegno del Comune di Siracusa, del Centro Famiglie Siracusa, delle associazioni partner Van Verso altre narrazioni, Theatre’s Shadows, Newbookclub community lab per far rivivere quei luoghi periferici e dimenticati.
In questo appuntamento creatività e manualità diventano strumenti di sperimentazione per rendere un quartiere marginale punto di incontro per i giovani. L’incontro, volto a far emergere competenze sulla responsabilità progettuale, sul potere decisionale e riappropriazione degli spazi è suddiviso in due fasi:
1 Passeggiata esplorativa e reporting per le strade della Mazzarona alla scoperta dei dettagli e specificità del quartiere: dal mare sfondo permanente, alle piante spontanee, fino alla scogliera e alla lunga pista ciclabile che si snoda fino al Monumento ai Caduti. “Partecipanti ed esploratori – dice la tutor Arianna Pastena – saranno invitati a prendere appunti, scattare fotografie e realizzare bozzetti dal vivo”. 2 Rientro in sede per convertire l’esperienza sul campo in progettazione. Ognuno potrà scegliere uno spazio comune osservato durante il cammino e ri-immaginarlo liberamente aggiungendo elementi: panchine, alberi, elementi d’arredo o dettagli capaci di restituire bellezza e funzionalità alla vita quotidiana del quartiere.
“L’iniziativa – dice la tutor Arianna Pastena – è pensata per invitare la città a riscoprire un’area spesso poco conosciuta anche da chi è nato e vive a Siracusa, superando pregiudizi e posando uno sguardo nuovo sulle sue straordinarie potenzialità”.
Un’occasione, a cui è possibile partecipare mediante l’iscrizione al form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJ_1CE1VFPTKopj6wReE-W_G77xE5oPkh-2k1C-GGTo5omA/viewform e consente di cambiare prospettiva e immaginare un futuro su misura per il proprio quartiere. Dallo sguardo alle idee, dalle idee all’azione!
Il progetto – cominciato il 1° gennaio 2026 e svolto anche ad Altamura e Palermo – prende ispirazione dallo scrittore e paesaggista francese Gilles Clément, secondo il quale è proprio ai margini che si nasconde lo spazio per lo sconosciuto, ed è lì che si possono gettare le fondamenta per un mondo nuovo.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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