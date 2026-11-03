Siracusa, laboratorio di rigenerazione urbana alla ex Chindemi in Mazzarona per i giovani

Attualità · SIRACUSA MAZZARONA

Osservare, progettare e costruire partendo dal luogo che si abita. A Siracusa prende forma il laboratorio di autocostruzione e rigenerazione urbana sostenibile Ri – colorare, presso l’ex scuola Chindemi nel quartiere Mazzarona in via Algeri 102 a partire dalle 15.

Laboratorio AIM – Abitare i margini destinato ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che fa parte del progetto di partecipazione giovanile Erasmus+ , cofinanziato dall’UE e realizzato con il sostegno del Comune di Siracusa, del Centro Famiglie Siracusa, delle associazioni partner Van Verso altre narrazioni, Theatre’s Shadows, Newbookclub community lab per far rivivere quei luoghi periferici e dimenticati.

In questo appuntamento creatività e manualità diventano strumenti di sperimentazione per rendere un quartiere marginale punto di incontro per i giovani. L’incontro, volto a far emergere competenze sulla responsabilità progettuale, sul potere decisionale e riappropriazione degli spazi è suddiviso in due fasi:

1 Passeggiata esplorativa e reporting per le strade della Mazzarona alla scoperta dei dettagli e specificità del quartiere: dal mare sfondo permanente, alle piante spontanee, fino alla scogliera e alla lunga pista ciclabile che si snoda fino al Monumento ai Caduti. “Partecipanti ed esploratori – dice la tutor Arianna Pastena – saranno invitati a prendere appunti, scattare fotografie e realizzare bozzetti dal vivo”. 2 Rientro in sede per convertire l’esperienza sul campo in progettazione. Ognuno potrà scegliere uno spazio comune osservato durante il cammino e ri-immaginarlo liberamente aggiungendo elementi: panchine, alberi, elementi d’arredo o dettagli capaci di restituire bellezza e funzionalità alla vita quotidiana del quartiere.

“L’iniziativa – dice la tutor Arianna Pastena – è pensata per invitare la città a riscoprire un’area spesso poco conosciuta anche da chi è nato e vive a Siracusa, superando pregiudizi e posando uno sguardo nuovo sulle sue straordinarie potenzialità”.

Un’occasione, a cui è possibile partecipare mediante l’iscrizione al form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJ_1CE1VFPTKopj6wReE-W_G77xE5oPkh-2k1C-GGTo5omA/viewform e consente di cambiare prospettiva e immaginare un futuro su misura per il proprio quartiere. Dallo sguardo alle idee, dalle idee all’azione!

Il progetto – cominciato il 1° gennaio 2026 e svolto anche ad Altamura e Palermo – prende ispirazione dallo scrittore e paesaggista francese Gilles Clément, secondo il quale è proprio ai margini che si nasconde lo spazio per lo sconosciuto, ed è lì che si possono gettare le fondamenta per un mondo nuovo.