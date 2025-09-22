Siracusa, laboratorio di scrittura “Officina delle Parole: dalla scrittura alla pubblicazione”

Kerayles Edizioni, in collaborazione con Giosef Siracusa, organizza “Officina delle parole: dalla scrittura alla pubblicazione”, laboratorio gratuito rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni interessati a sperimentare stili e generi diversi e a comprendere il percorso che conduce un testo dalle prime bozze alla pubblicazione. Gli incontri si svolgeranno a Siracusa, al Vivaio Comunale (via di Villa Ortisi 56), nei mesi di ottobre e novembre 2025, sempre dalle ore 17 alle 19. Il percorso prevede esercitazioni pratiche, letture guidate e confronti con professionisti dell’editoria; al termine è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. “Intendiamo offrire alle e agli adolescenti – la dichiarazione di Maria Celani – uno spazio sicuro e al contempo accessibile, in cui esplorare le molteplici declinazioni della scrittura — dalla narrazione alla dimensione informativa e scientifica — e comprendere con chiarezza le fasi che conducono un testo dall’ideazione alla pubblicazione”.

Il calendario delle lezioni è il seguente:

• 18 ottobre — Scrivere il futuro: viaggio introduttivo nel mondo della parola e dello storytelling (Maria Celani, Matteo Di Franca, Niccolò Monterosso);

• 25 ottobre — Raccontare storie: i segreti del testo narrativo (Maria Celani, Giuseppe Costa e Dionisio Mollica);

• 8 novembre — Dalla notizia alla scienza: l’arte della scrittura informativa, scientifica e giornalistica (Niccolò Monterosso, Salvo Santuccio, Sergio Taccone);

• 15 novembre — Incontri d’autore: dal manoscritto alla pubblicazione (Maria Celani e autori ospiti).

• 22 novembre — Dentro l’officina del libro: mestieri, tecniche e segreti dell’editoria (Silvio Aparo, Maria Celani);

L’ammissione avverrà in ordine di arrivo delle domande; l’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di almeno 10 iscritti. Per candidarsi è possibile inquadrare il QR code presente in locandina oppure compilare il modulo online