Siracusa, l’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’Inda cerca un responsabile della didattica: pubblicato il bando

La Fondazione INDA ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’individuazione del Responsabile della didattica dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico per il triennio 2026-2029. Il bando si inserisce nell’ottica di un’attività di potenziamento e rimodulazione dell’intera offerta formativa della scuola di teatro dell’INDA.

Secondo quanto previsto dall’avviso, il responsabile della didattica, d’accordo con il sovrintendente che per statuto è il direttore dell’Accademia, avrà il compito di programmare l’offerta formativa della scuola di teatro dell’INDA: dai corsi, ai laboratori, dalle masterclass ai workshop. II Responsabile della didattica contribuirà pertanto a definire la proposta dell’offerta formativa individuando i corsi, i livelli formativi e gli obiettivi didattici, coerentemente con le risorse finanziare previste in bilancio.

“L’Accademia dell’INDA è uno dei tasselli fondamentali dell’attività dell’Istituto – ha spiegato il sovrintendente Daniele Pitteri -. È ferma intenzione di tutto il consiglio di amministrazione rinnovare e implementare l’offerta formativa con l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani che vogliono intraprendere questa carriera, un piano di studi completo e d’eccellenza”.

I candidati oltre al curriculum dovranno anche presentare una relazione contenente un’ipotesi di articolazione dell’offerta formativa dell’Accademia dell’INDA, valida esclusivamente ai fini della selezione e che consideri i seguenti elementi: articolazione della programmazione didattica del corso triennale e il monte ore per ogni singola materia d’insegnamento comprensiva di quadro economico annuale; articolazione delle Masterclass destinate a professionisti e ad ex allievi con relativo piano economico; articolazione del Corso di Alta formazione sul Teatro antico aperto ai professionisti con relativo piano economico.

Le domande per la partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere inviate entro le 12 del 20 novembre 2025 unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indafondazione@legpec.it

Il bando e tutte le informazioni sull’avviso di selezione pubblica sono scaricabili su https://www.indafondazione.org/amministrazione-trasparente/bandi/