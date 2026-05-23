Siracusa, “l’accesso al mare è un diritto”: la manifestazione allo Sbarcadero

Domani alle 10 manifestazione allo Sbarcadero di Santa Lucia per l’Accessibilità del mare e Yoga gratuito, organizzata da Pci Siracusa e associazione Love Arenella

Ieri al Partito Comunista Italiano si é svolta la conferenza stampa organizzata da Marco Gambuzza del Pci Siracusa e dal presidente dell’associazione Love Arenella Giorgio Nanì La Terra per informare la cittadinanza e gli organi di informazione dei risultati ufficiali dei campionamenti microbiologici effettuati nel mare di Siracusa da noi eseguiti.

“I prelievi – si legge in un anota stampa – sono stati eseguiti lo scorso 19 maggio 2026, nel mare di Via Cimone, Via Riviera Dionisio il Grande 60 e dove viene montato il Solarium dello sbarcadero i campioni sono stati analizzati dal laboratorio. Questa operazione di controllo popolare nasce dall’esigenza di fare totale chiarezza sulla salute del nostro litorale e sulla sicurezza delle aree balneari in piena stagione estiva, il mare é risultato balneabile e copia sarà inviata al Comune e alle istituzioni competenti ma essendo analisi private si attende la celere conferma delle Autorità competenti. Ribadiamo la richiesta di controlli periodici e interventi per migliorare accessibilità, igene e sicurezza di tutto il litorale, dalle vie di accesso, al litorale, all’acqua del mare,

riteniamo che la difesa del territorio e della salute dei cittadini non possa essere delegata solo ai controlli spot. Chiediamo alle autorità competenti un monitoraggio immediato e costante sulle reti di scarico e sul litorale, per individuare e rimuovere eventuali criticità prima che la stagione balneare entri nel vivo. Noi continueremo a vigilare e a stare al fianco dei siracusani”.

“Chiediamo – continuano – che venga immediatamente rimossa la discarica presente sopra l’area della piattaforma tuffi, oltre a deturpare il paesaggio nel caso di mareggiate o forte vento é un grave pericolo per i clienti del lido e di tutti coloro che si troverebbero nello sbarcadero appena riqualificato.

Domenica 24 Maggio si terrà presso lo Sbarcadero Santa Lucia la Manifestazione il Mare non ha padroni! Gli accessi al mare sono un diritto, non un privilegio e siamo stanchi di cancelli non conformi e abusivi, recinzioni selvagge e sentieri sbarrati. Siamo stanchi di vedere le nostre coste trasformate in proprietà private sotto lo sguardo indifferente di chi dovrebbe vigilare e non lo fa. Basta con il senso di impunità! Chi ha il dovere di controllare deve rispondere ai cittadini, non agli interessi privati”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.