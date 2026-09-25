Siracusa, l’Ad di Irem Giovanni Musso confermato nel Gruppo Tecnico Internazionalizzazione

Attualità · Confidustria

L’ Amministratore Delegato di IREM Spa, Giovanni Musso, è stato nominato componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione di Confindustria per il biennio 2026-2028, nell’ambito del secondo biennio della presidenza di Emanuele Orsini.

La nomina è stata comunicata da Barbara Cimmio, Vice Presidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti, che nella lettera di incarico sottolinea il ruolo dei Gruppi Tecnici nell’affiancare la squadra di Presidenza attraverso competenze e professionalità in grado di contribuire all’analisi, al confronto e alla progettazione delle attività associative.

Per Musso si tratta di una conferma di incarico che si inserisce in un percorso associativo costruito nel corso degli anni. Dal 2019 al 2024 ha ricoperto la presidenza della Sezione Imprenditori Metalmeccanici e Installatori di Confindustria Siracusa – da gennaio 2026, invece, ricopre il ruolo di vicepresidente della stessa Sezione – e dal 2021 è componente del Consiglio Direttivo dell’associazione degli industriali.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Una parte significativa dell’attività associativa di Musso si è inoltre sviluppata sul piano internazionale. Nel luglio 2024 era stato nominato Consigliere presidenziale di Confindustria Romania, con delega al settore Oil & Gas, dall’allora presidente Giulio Bertola. L’incarico è stato successivamente confermato dal presidente Andrea Allocco per il triennio 2026-2029. Nel corso del 2026 Musso ha partecipato, proprio in questa veste, al Forum Economico di Confindustria Romania a Bucarest, dedicato a competitività industriale, autonomia energetica, innovazione e cooperazione internazionale.

“Accolgo questa conferma con senso di responsabilità ed è una testimonianza dell’impegno che ho dimostrato nel passato biennio nel ruolo che mi è stato affidato – dichiara Giovanni Musso –. L’internazionalizzazione è un tema che le PMI vivono quotidianamente cercando di trovare mercati con maggiore dinamicità emarginalità Da tempo ormai l’internazionalizzazione non è considerata come una opzione strategica ma è una scelta obbligata per le aziende che vogliono crescere e assicurare una continuità aziendale. “La crescita internazionale delle imprese italiane passa dalla capacità di fare sistema – afferma in modo netto Musso –. È fondamentale creare occasioni di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni, condividere esperienze e individuare strumenti che permettano alle aziende di affrontare mercati sempre più competitivi e complessi. Porterò nel Gruppo Tecnico l’esperienza maturata in questi anni, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese che, come IREM, hanno scelto di crescere mantenendo le proprie radici in Sicilia e sviluppando una presenza stabile oltre i confini nazionali”.

L’esperienza maturata da Musso con IREM, azienda siracusana con una forte vocazione internazionale, porta infatti nel Gruppo Tecnico una prospettiva direttamente legata alle esigenze delle imprese che operano su svariati territori: dall’accesso ai mercati e alle opportunità di investimento fino alle problematiche legate alla competitività, alle competenze, alla logistica e ai nuovi scenari geopolitici ed energetici.

La nuova nomina si aggiunge agli altri incarichi recentemente assunti da Musso nel sistema della rappresentanza industriale. Nel luglio scorso l’Assemblea Generale di Assorisorse lo ha nominato componente del Collegio dei Probiviri per il biennio 2026-2028. La riunione di insediamento del gruppo tecnico e di Musso si terrà il prossimo 4 novembre nella sede romana di Confindustria di viale dell’Astronomia.

“Credo profondamente nel valore dell’associazionismo imprenditoriale come luogo di confronto, crescita e sviluppo – conclude Musso –. Gli incarichi associativi acquistano valore quando diventano un’occasione per mettere competenze ed esperienza a disposizione di una comunità più ampia”.