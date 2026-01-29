Siracusa, l’AD di Irem Giovanni Musso inserito tra i 25 personaggi più influenti della Sicilia

Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM S.p.A., è stato inserito al 14° posto nella classifica dei “25 personaggi più potenti di Sicilia”, pubblicata il 31 dicembre 2025 dalla testata giornalistica L’Urlo.News. Musso è l’unico rappresentante della provincia di Siracusa presente nella graduatoria, che include figure di primo piano del panorama istituzionale come il presidente della Regione, Renato Schifani (al primo posto).

Secondo le motivazioni riportate dalla testata, l’ingresso di Musso in classifica è legato alle sue qualità dimostrate alla guida di IREM, una delle realtà industriali più strutturate della Sicilia orientale, attiva nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica e dei grandi lavori industriali legati all’energia e alla metalmeccanica, sia in campo tradizionale sia in quello green. Un posizionamento che riconosce un potere di natura industriale e produttiva, fondato su occupazione qualificata, continuità operativa e presenza stabile in filiere strategiche.

Tra le motivazioni un dato degno di nota è quella che fa riferimento al suo inserimento nel 2025 nella classifica redata da Forbes Italia tra i Top 100 manager italiani, sancendo il percorso di crescita che ha portato IREM a competere oggi su scala nazionale e internazionale, superando i confini di azienda a vocazione esclusivamente territoriale.

A rafforzare il profilo di Musso contribuisce anche il suo impegno nel sistema confindustriale, dove ricopre il ruolo di vicepresidente della sezione metalmeccanici di Confindustria Siracusa, componente del gruppo tecnico di Confindustria nazionale sull’internazionalizzazione, ed è consigliere presidenziale in Confindustria Romania, con un’azione volta a favorire il dialogo tra imprese, territorio e mercati globali.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato Giovanni Musso – non riguarda una persona, ma il lavoro quotidiano di un’azienda e delle donne e degli uomini che ne fanno parte. Il cosiddetto potere industriale si misura nella capacità di aprire nuovi cantieri, formare competenze, creare occupazione stabile e garantire continuità produttiva in settori complessi come quello dell’energia e nell’azione quotidiana nel sociale per migliorare la qualità di vita del territorio. Stiamo realizzando molti progetti nel sociale come la prevenzione oncologica delle donne che lavorano in Irem, la formazione di giovani disoccupati, la sostenibilità ambientale nelle scuole. Operare in Sicilia – ha aggiunto Musso – significa affrontare sfide ulteriori, ma anche avere una responsabilità più forte verso il territorio. Il nostro obiettivo resta quello di far crescere IREM in modo solido e sostenibile, seguendo i parametri Esg e dimostrando che anche dal Sud possono nascere imprese sane, solide e capaci di competere nei mercati internazionali”.

Una classifica che restituisce una fotografia del potere reale nell’Isola, evidenziando come l’influenza più duratura sia spesso legata alla capacità di far funzionare i processi produttivi, generare valore economico e garantire occupazione qualificata. In questo contesto, il posizionamento di Giovanni Musso conferma il ruolo di IREM come attore industriale di riferimento nel panorama siciliano e nazionale.