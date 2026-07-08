Siracusa, l’Ad di Irem Giovanni Musso nominato componente del Collegio dei Probiviri di Assorisorse

L’Amministratore Delegato di IREM S.p.A., Giovanni Musso, è stato nominato componente del Collegio dei Probiviri di Assorisorse per il biennio 2026-2028. La nomina è stata approvata dall’Assemblea Generale dell’associazione dello scorso 1° luglio e rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso professionale e associativo di Musso, da anni impegnato nella rappresentanza del sistema industriale italiano, con particolare attenzione ai comparti dell’energia, dell’impiantistica e delle grandi opere.

Assorisorse rappresenta le principali imprese italiane operanti nei settori delle risorse naturali, dell’energia, delle materie prime e della geotermia, promuovendo il confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder sui temi dello sviluppo industriale, della sostenibilità e della sicurezza energetica.

“Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità – dichiara Giovanni Musso –. Ringrazio Assorisorse per la fiducia accordatami e sono convinto che il ruolo dei Probiviri rappresenti un presidio fondamentale per garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione che devono ispirare ogni organizzazione associativa.”

Per Musso il nuovo incarico si inserisce all’interno di un percorso di partecipazione sempre più attivo nel sistema Confindustria. “Credo profondamente nel valore dell’associazionismo imprenditoriale – prosegue l’AD di Irem -. Le associazioni rappresentano un luogo di confronto, di crescita e di elaborazione di proposte capaci di accompagnare lo sviluppo delle imprese e dell’intero sistema produttivo. Mettere la mia esperienza a disposizione di Assorisorse rappresenta per me un motivo di orgoglio e un’opportunità per contribuire, insieme agli altri componenti del Collegio, al rafforzamento dell’associazione.”

La nomina si aggiunge agli altri incarichi istituzionali ricoperti dall’Amministratore Delegato di IREM, che è vicepresidente della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione di Confindustria nazionale e componente della squadra di presidenza di Confindustria Romania guidata dal presidente Andrea Allocco per il triennio 2026-2029.

Un percorso che testimonia il ruolo di Giovanni Musso all’interno del sistema della rappresentanza imprenditoriale, in coerenza con l’impegno di IREM nello sviluppo dell’industria italiana, nella transizione energetica, nell’internazionalizzazione e nella valorizzazione del capitale umano.