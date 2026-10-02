Siracusa, l’Ad di Irem Giovanni Musso relatore internazionale a REZYLION 2026 di Varsavia

Attualità · il 15 ottobre

Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM Spa, il prossimo 15 ottobre sarà uno dei relatori internazionali di REZYLION 2026, executive forum in programma a Varsavia e dedicato ai temi della resilienza organizzativa, della leadership e della gestione delle crisi.

La partecipazione a REZYLION 2026 si inserisce nel percorso internazionale di IREM e nella crescente attività di confronto dell’azienda e del suo management con istituzioni, università, associazioni e comunità imprenditoriali sui temi della leadership, delle persone, dell’internazionalizzazione e della trasformazione dell’industria.

L’appuntamento, ospitato presso il Polski Komitet Olimpijski (PKOl), riunisce presidenti, membri dei Consigli di amministrazione e di sorveglianza, CEO e responsabili HR strategici, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e strumenti per affrontare decisioni complesse in contesti caratterizzati da forte pressione, incertezza e cambiamento.

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Il concept di REZYLION 2026 parte da un principio preciso: la resilienza organizzativa nasce dalla qualità delle decisioni e dalla capacità della leadership di guidare persone e organizzazioni nelle situazioni più critiche.

In questo contesto si inserisce la partecipazione di Giovanni Musso, inserito da Forbes Italia tra i 100 top manager del 2025 e chiamato a tenere l’International Keynote dal titolo “Reputational Resilience: Lessons from Italian Crises”, nel quale porterà l’esperienza maturata alla guida di Irem e nella gestione di progetti industriali internazionali.

Il suo intervento sarà dedicato in particolare al rapporto tra reputazione, leadership e capacità di gestione delle crisi, partendo da una considerazione: la reputazione di un’azienda si costruisce nel corso degli anni, ma può essere messa seriamente alla prova nel giro di pochi giorni.

“La resilienza di un’organizzazione non si misura soltanto quando le condizioni sono favorevoli – dichiara Giovanni Musso –. Si vede soprattutto nella capacità di prendere decisioni tempestive e responsabili quando le informazioni sono incomplete, la pressione è elevata e le conseguenze delle scelte possono essere molto importanti. In quei momenti la leadership deve saper proteggere contemporaneamente il business, le persone e la reputazione dell’azienda”.

“Essere chiamato a confrontarmi con leader e manager provenienti da realtà e Paesi diversi rappresenta un’occasione importante – conclude Musso –. Credo che condividere esperienze concrete di gestione delle crisi sia utile non soltanto per comprendere ciò che è accaduto, ma soprattutto per prepararsi meglio alle sfide future”.