Siracusa, l’Ad di Irem Musso riceve la Paul Harris Fellow: la massima onorificenza del Rotary International

L’Amministratore Delegato di IREM S.p.A., Giovanni Musso, ha ricevuto la Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza conferita dalla Rotary Foundation del Rotary International, assegnata a personalità che si sono distinte per il proprio contributo alla comunità, alla crescita sociale e allo sviluppo delle persone.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Sergio Malizia, nel corso del XLVIII Congresso Distrettuale, svoltosi a Isola delle Femmine (Palermo), appuntamento conclusivo dell’anno rotariano dedicato alla condivisione dei principali progetti di servizio realizzati sul territorio.

La Paul Harris Fellow rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti del Rotary International e viene attribuita a quanti, attraverso la propria attività professionale e il proprio impegno civile, contribuiscono concretamente al miglioramento della società, promuovendo valori quali solidarietà, formazione, inclusione e sviluppo umano.

Per Giovanni Musso il riconoscimento assume un significato particolare, strettamente legato al percorso che IREM – attraverso la propria Accademy permanente – porta avanti da anni sul fronte della formazione professionale e della responsabilità sociale d’impresa.

“Ricevere la Paul Harris Fellow dalla Fondazione Rotary International è per me motivo di grande onore e, allo stesso tempo, di grande responsabilità – ha dichiarato Giovanni Musso –. Considero questo riconoscimento il risultato di un impegno che sento profondamente: contribuire alla formazione dei giovani, creare opportunità di crescita professionale e favorire percorsi capaci di generare occupazione, competenze e valore per il territorio.”

Musso ha poi ribadito la propria visione del ruolo dell’impresa all’interno della società. “Credo che il ruolo sociale dell’imprenditore passi anche da qui: mettere esperienza, relazioni e visione al servizio delle persone, affinché il lavoro diventi non solo motore di sviluppo economico, ma anche uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita delle comunità – dice ancora -. Ringrazio il Rotary International e il Distretto 2110 Sicilia-Malta per questo importante riconoscimento, che accolgo come uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno lungo questo percorso.”

Negli ultimi anni il rapporto tra Irem e il Rotary si è consolidato attraverso numerose iniziative dedicate alla formazione e all’occupazione giovanile. In particolare, il Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta ha scelto di affiancare l’Academy permanente di Irem, sostenendo i percorsi formativi gratuiti promossi dall’azienda insieme a Randstad Italia e rivolti a diplomati e laureati destinati a essere inseriti nelle business unit del Gruppo in Italia e all’estero.

Una collaborazione che negli anni ha contribuito a formare centinaia di giovani, confermando come il dialogo tra impresa e associazionismo possa trasformarsi in un modello concreto di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita industriale, occupazione qualificata e responsabilità sociale.