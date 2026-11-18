Cronaca · alla pizzuta

Volti rigati dalle lacrime e una chiesa gremita, con tantissimi giovani. Siracusa ha dato oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Ludovica Maccora nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Ludovica, la ragazza di appena 20 anni, è morta il 10 novembre in seguito all’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre, lungo la strada provinciale che collega Priolo Gargallo a Sortino.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una Fiat Panda con a bordo quattro giovanissimi. Ad avere la peggio era stata Ludovica, le cui condizioni erano apparse subito gravi.

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Oggi, intorno alla famiglia, si sono stretti amici, compagni e conoscenti. Hanno voluto esserci per salutarla un’ultima volta, nel dolore per una vita spezzata troppo presto.

Durante l’omelia parole di conforto e di ricordo. “La nostra sorella Ludovica torna alla casa del padre. Era une bellissima ragazza, era socievole, credeva nell’amicizia, nei valori. Era una ragazza coerente e Onesta con sé stessa che sapeva dare forza e coraggio a chi le stava vicina. Sempre aperta verso gli altri. Amava il volontario, dove si è spesa per i bambini che tanto amava. Amava la vita in tutti i suoi aspetti, era sempre sorridente. Era forte. Caparbia. Amava lo sport, è stata una portiera ricercata anche dalle squadre maschili. Era innamorata del calcio. Questa grande, piccola, donna aveva sempre pensato che quello che era suo poteva diventare anche degli altri e così dopo alcune prime battute, diceva alla mamma che aveva intenzione di donare i suoi organi. Lo aveva detto alla mamma. Ha deciso lei, Ludovica, di donare i suoi organi. Vivrà in coloro che riceveranno quello che era sua, la sua vita pulsante di lei. Questo gesto di estremo amore e altruismo. Un grande esempio. Lei era innamorata della vita e così l’ha donata. Possiamo dire che la parola amore è la sintesi della vita di Ludovica. Ha saputo tanto amare e tanto donare”.