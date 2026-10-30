Siracusa, l’addio a Simon Piera: “Spero che tu ti senta meno solo vedendoci tutti qui”

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Video · Ultimo saluto

“Spero che tu ti senta meno solo vedendoci tutti qui“. È uno dei messaggi letti da amici e parenti all’inizio dei funerali di Simon Piera, il giovane di 15 anni morto nei giorni scorsi in seguito all’incidente stradale avvenuto in traversa Pizzuta, a Siracusa.

Questa mattina la chiesa del Sacro Cuore si è riempita di familiari, amici, compagni di scuola, rappresentanti del mondo dello sport e tantissimi ragazzi, riuniti per dare l’ultimo saluto a un giovane che in tanti ricordano sorridente e pieno di vita. A rendere ancora più intenso il momento, i palloncini bianchi e azzurri che hanno accompagnato il feretro.

Durante la celebrazione, le parole degli amici hanno restituito frammenti di un’adolescenza fatta di sogni, confidenze e progetti condivisi. “Parlavamo di dove avremmo voluto vivere da grandi, sognavamo sul futuro, su quanti figli avremmo avuto“, è stato uno dei ricordi affidati alla comunità. E ancora, in un altro messaggio: “Apro sempre Instagram sperando di trovare un tuo messaggio. Ovunque tu stia andando, buon cammino“.

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Un dolore composto, attraversato da ricordi personali e dalla difficoltà di accettare una perdita così prematura. Nell’omelia, è stato richiamato proprio lo sguardo di Simon, soffermandosi su alcune immagini e video condivisi dai suoi amici e su un ricordo personale risalente a tre anni fa, quando il ragazzo aveva partecipato con gli scout alla preparazione della chiesa in vista della Pasqua.

“Il suo sguardo era diverso e molto profondo, aveva un sorriso furbo ma che celava simpatia ed empatia», ha ricordato il parroco. Da qui l’invito a lasciarsi accompagnare dall’esempio del giovane e a guardare la vita con occhi diversi: “Uno sguardo dall’alto, come lui sapeva fare“.

Il sacerdote ha poi affidato alla fede una riflessione sul significato della perdita e sul legame con chi non c’è più: “se vogliamo bene a Simon dobbiamo continuare a credere“.

Nella chiesa gremita, tra lacrime e abbracci, il saluto di una comunità che oggi si è stretta attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Simon un tratto di strada.