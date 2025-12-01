Siracusa, motocross: Laganà (8 anni) conquista il titolo di campione regionale ACSI 2025

Si è conclusa la settima gara del campionato regionale ACSI e, il giovane talento del motocross siciliano Gaetano Matteo Laganà, classe 2017, ha lasciato il segno. Il piccolo pilota ha infatti conquistato il gradino più alto del podio nella categoria 65 Open, aggiudicandosi il titolo di campione regionale 2025.

Nonostante la giovanissima età, Laganà si distingue per determinazione, costanza e un impegno negli allenamenti che lo hanno già portato, per ben quattro volte, a vincere il titolo regionale. Un risultato straordinario per un atleta così giovane, capace di mostrare maturità sportiva e talento fuori dal comune.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal coach Dario Buda, allenatore del team 151 Buda, a cui la famiglia rivolge un sentito ringraziamento per il supporto tecnico e umano che accompagna Gaetano Matteo in ogni gara.

Gli obiettivi, ora, guardano ancora più lontano: per il 2026 è previsto l’esordio nei campionati nazionali, con la speranza di portare la bandiera siciliana sul podio più alto anche fuori dai confini regionali.