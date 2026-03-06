Siracusa, l’Albatro domani gioca contro il Chiaravalle

La Coppa Italia vinta a Riccione ha galvanizzato l’ambiente, la squadra continua ad essere circondata dall’affetto dei tifosi e dell’intera città, ma per coach Mateo Garralda è tutto da archiviare: da domani è di nuovo campionato e ci sono da rincorrere i play off scudetto.

Domani, con inizio alle 15.30, alla Palestra Acradina “Pino Corso” arriva il Chiaravalle, la squadra che alla sesta di andata inflisse la prima sconfitta stagionale ai siracusani.

“Si resetta tutto – continua a ripetere il coach dei biancoblu – Tornare a giocare dopo la vittoria della Coppa e un fine settimana impegnativo con tre partite in tre giorni, non è facile. Chiaravalle è un avversario importante e non sarà semplice – continua il tecnico spagnolo – I ragazzi hanno speso molto fisicamente e non sono al cento per cento. Per questo dovremo essere forti mentalmente, pronti a dare il massimo e restare concentrati”.

Domani Coppa Italia in bella mostra per i tifosi. Alla “Pino Corso” anche una t-shirt celebrativa prodotta in edizione limitata.

Il match sarà diretto dalla coppia Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.