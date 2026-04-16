Siracusa, “L’Albero dei Ricordi”: un evento dedicato agli amici a quattro zampe che non ci sono più

Domenica 19 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, Siracusa ospiterà “L’Albero dei Ricordi”, un’iniziativa promossa dalla Colonia felina Il Sogno di Timida, dedicata alla memoria degli animali domestici scomparsi e al legame profondo che li unisce alle persone.

L’evento nasce dal desiderio di ricordare Timida, una storia che ha profondamente toccato la comunità locale, trasformandola in un momento collettivo di condivisione e affetto verso tutti gli amici a quattro zampe che non ci sono più.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 davanti alla Farmacia Isola. Da lì, i partecipanti si sposteranno insieme verso la colonia felina, dove si svolgerà la parte centrale della mattinata.

Durante l’iniziativa, ciascun partecipante potrà appendere ai rami degli alberi una fotografia del proprio animale del cuore, accompagnata da una dedica o da un pensiero personale. Un gesto simbolico che vuole trasformare il ricordo individuale in una memoria condivisa.

L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino la realtà della colonia felina “Il Sogno di Timida” e il lavoro quotidiano svolto dai volontari per la cura, la tutela e il benessere dei gatti del territorio, un impegno costante portato avanti con dedizione e sensibilità.

L’iniziativa si propone quindi non solo come momento commemorativo, ma anche come spazio di sensibilizzazione e incontro tra cittadini e realtà di volontariato impegnate nella protezione degli animali.