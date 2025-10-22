Siracusa, l’allarme: “Il punteruolo rosso sta causando la morte di decine di palme adulte”

“A Siracusa il proliferare del punteruolo rosso sta causando la morte e scomparsa di decine di palme adulte in tutta la città. Abbiamo documentano le fasi di sviluppo dell’epidemia in questi mesi e chiesto ripetutamente all’amministrazione di intervenire con abbattimenti/distruzione delle piante morte e trattamento delle palme sane per evitare il proliferare di un insetto capace di deporre anche 300 uova ad esemplare e compiere fino ad una generazione al mese”, così una nota firmata da Carlo Gradenigo di L&C.

“Ma in risposta ad una interrogazione dei Consiglieri Comunali del PD ai quali va il nostro ringraziamento per aver acceso una luce sull’argomento, lo scorso 29 agosto gli uffici hanno di fatto ammesso di non aver eseguito alcun intervento negli ultimi 10 mesi del 2025 (nonostante le segnalazioni partite a marzo) ma che si sarebbero impegnati a mettere in campo le azioni necessarie al contenimento del patogeno. Ad oggi sono passati altri 2 mesi, altre decine di palme sono morte nel frattempo e i fusti colmi di larve e punteruoli sono ancora li, in ogni parco e area verde della città, a testimoniare quanto non fatto”, prosegue la nota.

“Eppure una palma adulta oltre al tempo, al valore estetico e ambientale, ha un valore economico che può abbondantemente superare i 3.000 euro ad esemplare. Basta moltiplicare tale valore per le decine di palme morte da Viale Tica a via Cannizzo, da via Italia a Viale Santa Panagia (dove ne sono presenti ben 72 tra vive e morte dentro lo spartitraffico che corre davanti al Tribunale), per configurare un danno erariale da centinaia di migliaia di euro, del quale il Comune di Siracusa si è già reso in gran parte responsabile”, si chiude la nota.