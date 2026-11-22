Attualità · archeologia militare

L’Associazione Culturale Lamba Doria di Siracusa, attraverso il presidente Alberto Moscuzza, il dirigente Alessandro Maiolino e il cultore di storia militare Lorenzo Bovi, ha inviato alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Ambientali una richiesta di vincolo di interesse storico per tutelare le fortificazioni dell’ultimo conflitto mondiale presenti nel sito di Ognina, appartenenti alla cosiddetta archeologia militare.

Il segretario del sodalizio, Giuseppe Rappazzo, sottolinea che il sito, oltre a rivestire interesse storico, è immerso in una ricca vegetazione di macchia mediterranea, con la presenza della palma nana. Queste caratteristiche ne accrescono il valore e rendono possibile l’inserimento dell’area in percorsi naturalistici e culturali. Le fortificazioni di Capo Ognina Le fortificazioni di Capo Ognina furono realizzate in epoche e contesti storici diversi. La successione delle dominazioni e dei governanti rende evidente l’importanza strategica del luogo, a cominciare dalla difesa contro le scorribande dei corsari.

Era necessario predisporre un sistema difensivo capace di proteggere il porticciolo di Ognina dagli attacchi provenienti sia dal mare sia da terra. La prima opera difensiva risale al primo Quattrocento, quando venne costruita una torre cilindrica, tuttora visibile, sebbene mozzata. Alle strutture più antiche si aggiunsero, durante l’ultimo conflitto mondiale, tre postazioni a pozzo per tiratore, del tipo Tobruk, un fabbricato con tre feritoie rivolte verso il porticciolo e un fabbricato adiacente alla torre antica, successivamente restaurato. I nidi di mitragliatrice sono costituiti da semplici pozzetti circolari, profondi poco più di un metro, destinati a proteggere il personale. Ogni pozzetto comunica con una breve trincea, nella quale si trova una piccola riservetta per le munizioni.

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Accanto alla torre d’avvistamento si conserva, in ottimo stato, una postazione a pozzo provvista di una colonna centrale destinata a sostenere il mortaio d’assalto Brixia modello 1935, indicata come unico esemplare nella Piazzaforte militare Augusta-Siracusa.

Il caposaldo di Ognina difendeva il porticciolo. Durante le operazioni belliche del 10 luglio 1943, nell’ambito della cosiddetta Operazione Husky, caddero in combattimento sei soldati italiani dopo aver resistito per tutta la giornata. La vicenda è ancora oggetto di studio, poiché i nomi di questi militari non sono stati identificati. Da questo luogo passarono anche gli uomini del 3 Commando, che, per superare i campi minati, mandarono avanti il comandante italiano di Torre Cuba.