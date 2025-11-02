Siracusa, Lamba Doria ricorda i caduti civili e militari italiani

Oggi al Cimitero Comunale di Siracusa una delegazione dell’Associazione Culturale Lamba Doria ha reso omaggio ai Caduti Civili e Militari italiani dell’ultimo conflitto mondiale al piccolo Sacrario ai Caduti, realizzato nel 2004.
Il Sacrario raccoglie i resti non solo di alcuni Caduti Civili siracusani morti sotto le bombe ma anche di tanti Caduti “sconosciuti” morti durante le operazioni della Battaglia di Sicilia del 9 e 10 luglio 1943.
Caduti Militari e Civili in totale oblio, fuori dai percorsi ufficiali, nella giornata dei defunti, da parte di chi dovebbe omaggiarli.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni