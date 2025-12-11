Siracusa, l’Ambiente e Salute compie 17 anni di volontariato nel territorio: “benedetti” 4 defibrillatori

L’associazione Ambiente e Salute compie 17 anni di attività nel territorio e per l’occasione dell’anniversario, il parroco Padre Salvatore Caramagno ha celebrato una Santa Messa alla Parrocchia Santa Maria della Consolazione – Chiesa Santa Maria del Paradiso a Belvedere, alla presenza di volontari, cittadini e autorità del Comune di Siracusa.

Per l’occasione il Parroco ha “benedetto” quattro defibrillatori che saranno installati a Belvedere in alcune attività commerciali, Panificio Carbè, Farmacia Di Luca, locali della Circoscrizione di quartiere e associazione Ambiente e Salute ODV – VAB, nell’ambito del Progetto di Democrazia partecipata 2024 “Belvedere nel Cuore”.

Una grande opportunità per i volontari, impegnati quotidianamente in diverse attività, dall’assistenza alla comunità in occasione di calamità, eventi alluvionali, incendi ed eventi vari che hanno colpito la città di Siracusa e il territorio provinciale, alla distribuzione di alimenti, giocattoli a diverse famiglie bisognose, allo sport con la nascita della prima squadra di Dodgeball “Le Aquile”Città di Siracusa, alle attività formative rivolte a cardio proteggere cittadini e territorio.

L’Associazione è riconosciuta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, iscritta al Runts, federata con VAB Italia e Sicilia – Associazione Nazionale Vigilanza antincendi boschivi, accreditata Centro di Diretta Emanazione e formazione da AssoFormatori e affiliata C.S.I. – Centro Sportivo Italiano.

Durante l’omelia il parrocco Padre Caramagno ha paragonato il lavoro silente dei volontari al sacrificio di San Sebastiano Martire, poiché si rileva in lui l’aspetto del soccorritore che interviene in favore dei martirizzati, dei sofferenti (l’agiografia vuole che fosse proprio lui a soccorrere i suoi colleghi uccisi in odio alla fede cristiana e/o a provvedere almeno alla loro sepoltura).

“Desidero ringraziare – dice Giuseppe Laurettini – il parroco per la massima disponibilità, le autorità presenti, l’Assessore Sergio Imbrò, l’Assessore Enzo Pantano, il Consigliere Salvatore Ortisi, e i funzionari dell’ufficio comunale di Protezione Civile, Giuseppe Motta e Francesca Battaglia. E i nostri volontari, Noemi Garofalo, Simone Giuca, Riccardo Nitto, Antonino Lentinello, Giovanni Bottaro, Mariella Italia, Dott.ssa Laura Monteleone, Avv. Tiziana Laurettini, Rosa e Margherita Guastella, Mirko Davide, Giuseppe Chiarenza, Corrado Scala, Gaia Puglisi, Aurora Italia, Valentina Barbagallo, Raffaela Fortuna, Guido Silverio Scorciapino, Cinzia Timpanaro, Valeria Balestrazzi Fabrizio Felice, Damiano D’aquila, Graziano Garofalo, per l’impegno profuso in questi ultimi 17 anni associativi, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci a livello nazionale portando avanti progetti di cardio protezione e sicurezza rivolti a cittadini e studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, formando migliaia di First Responders di Comunità e rendendo la nostra quotidianità più sicura”.

Prossimi impegni per i volontari impegnati in assistenza con defibrillatori in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona Santa Lucia e festa di Babbo Natale rivolta ai piccoli della comunità nella sede operativa a Città Giardino, piazza Papa Giovanni Paolo II – domenica 21 dicembre dalle 15.30.