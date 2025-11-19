Siracusa, lampade votive al cimitero: uffici fermi e scatta l’ultimatum del segretario generale

Gli uffici, al momento, non si sono ancora determinati. Ed è assurdo, parlando delle lampade votive del cimitero di Siracusa, se pensiamo che sono passati 20 giorni da quando è scoppiato il caso.

Il segretario generale del Comune, Danila Costa, ha chiesto più volte documentazione e chiarimenti al settore competente: ha messo le richieste nero su bianco, si è incontrata con il dirigente ed è tornata a scrivere dopo la lettera del delegato di quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo. Nell’ultima comunicazione ha però fissato un termine preciso: entro venerdì gli uffici dovranno produrre gli atti e dare una risposta chiara. Ad oggi, però, una posizione ufficiale non c’è.

Nel frattempo, la Fazzina Antonino srl continua a recapitare agli utenti gli avvisi da 28 euro per il periodo 1 ottobre 2025 – 30 settembre 2026, per “lampada votiva perpetua, consumo, manutenzione e oneri accessori”, con il consueto avvertimento sulla possibile disattivazione dell’utenza elettrica in caso di mancato pagamento. Il nodo è capire se la società abbia ancora titolo per gestire il servizio.

Il quadro ricostruito a Palazzo Vermexio è questo: la Fazzina gestisce l’illuminazione votiva da oltre 45 anni. Il contratto trentennale è scaduto nel 2009 e per circa 13 anni si è proceduto con proroghe. Fino al 2022, quando a partire da novembre non risulterebbe alcuna proroga formalmente approvata e si apre una zona grigia. anche perché la ditta avrebbe continuato comunque a gestire il servizio e a riscuotere il canone.

L’azienda richiama la Determina dirigenziale del 14 giugno 2022 sostenendo che da quell’atto discenderebbe una proroga “a tempo indeterminato” della concessione. Ma la determina, per oggetto, riguarda la consegna dell’impianto di illuminazione del solo “Settore Y” fino alla scadenza del 15 novembre 2022. Nessun riferimento a proroghe successive, men che meno sine die. E una proroga a tempo indeterminato, com’è noto, non è prevista dal Codice degli appalti.

Sul tavolo c’è anche il capitolo project financing per i servizi cimiteriali. Il dirigente, Emanuele Fortunato, spiega che fino al 2022 l’impresa era legittimata, che poco prima della scadenza sarebbe stata richiesta una proroga fino al 2027 e che la relativa determina sarebbe rimasta in sospeso con il cambio di dirigente. Nel frattempo, il progetto di finanza – dato per arenato nel 2024 dopo le prescrizioni della Soprintendenza – sarebbe stato rimesso in moto, con trasmissione all’ufficio gare. Una sovrapposizione di percorsi che oggi richiede una ricostruzione puntuale di date, atti e responsabilità.

Che non è ancora arrivata. Ecco perché è arrivata la lettera del delegato di quartiere Giovanni Di Lorenzo, che segnala la presenza ancora oggi di tabelle pubblicitarie della Fazzina su immobili comunali all’interno del cimitero e riferisce di numerose lamentele dei cittadini per richieste “pressanti” di pagamento, con minaccia di distacco delle lampade. Nella nota si richiama il regolamento di Polizia mortuaria, che vieta attività commerciale all’interno del camposanto, e si paventano possibili responsabilità anche penali qualora fosse confermata l’assenza di un valido titolo concessorio e il protrarsi dell’uso di impianti pubblici senza volture e riconsegne.

A questo punto si attende di capire, carte alla mano, se la Fazzina sia ancora concessionaria legittima, da quando eventualmente non lo è più, chi ha autorizzato – o tollerato – la prosecuzione del servizio e cosa intendono fare per informare i cittadini. Ma ci sono tante altre domande cui deve essere data una risposta. Al più presto.