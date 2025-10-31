Siracusa, lampade votive senza concessione. Il dirigente ammette: “la proroga non risulta approvata”

La determina forse c’è… ma non si vede. O meglio, pare che ci sia, ma non è stata mai approvata. Anzi, sarebbe stata formulata una richiesta di proroga, ma poi è cambiato il dirigente e non se n’è fatto più niente. Però l’impresa ha proseguito a svolgere l’attività riscuotendo il canone. Il settore Servizi cimiteriali, è proprio il caso di dirlo, è in confusione. Da tre anni almeno l’impresa Fazzina gestirebbe il servizio di lampade votive perenni senza averne titolo poiché non risulterebbe concessionaria del servizio almeno dal 2022 ma continua a inviare avvisi all’utenza relativi al pagamento relativo a consumo, manutenzione e oneri accessori.

L’impresa gestisce il servizio da oltre 45 anni, considerato che il contratto trentennale è scaduto nel 2009 e si sarebbe proceduto per 13 anni con le proroghe, di cui in realtà il Comune non riuscirebbe a trovare prove documentali. Dal 2022, in ogni caso, non ci sarebbe alcuna proroga e sembra che l’azienda stia proseguendo nella gestione del servizio senza averne alcun titolo, riscuotendo il canone.

Il legale Carmelo Zappulla, che rappresenta l’azienda, riferisce di una Determina Dirigenziale 2239 del 14.6.22 di consegna alla concessionaria dell’impianto di illuminazione del comprensorio cimiteriale nell’area individuata come “Settore Y” e che “questa ha proceduto a sua cura e spese alla integrazione dell’impianto alla rete già attiva, determinando la attivazione della fattispecie di proroga a tempo indeterminato – si legge in una nota – In virtù di tale proroga pertanto prosegue ed assicura in piena ed esclusiva legittimazione il servizio del quale è unica concessionaria”.

In realtà la determina citata ha per oggetto: “Consegna alla Concessionaria dell’impianto di illuminazione del comprensorio cimiteriale nell’area individuata come “Settore Y” sino alla scadenza contrattuale del 15/11/2022”. Quindi ci sarebbe poco altro da aggiungere se non che una proroga sine die – come ribadito dall’avvocato – non è contemplata in alcun codice degli appalti. A Palazzo Vermexio c’è molto ma molto nervosismo e per martedì è fissata una riunione tra dirigente, segretario generale e direttore generale per comprendere cosa sia accaduto.

“Sto raccogliendo tutta la documentazione – dice il dirigente settore Emanuele Fortunato – perché ero fermo alla presentazione del project financing, che abbiamo trasmesso ieri all’ufficio gare per portare avanti l’iter. Non conoscevo tale problematica e sto chiedendo al funzionario responsabile di farci avere la documentazione agli atti”. Fortunato parla di un progetto di finanza in merito alla gestione dei servizi cimiteriali, che sembrava essersi arenato a novembre del 2024 dopo una serie di prescrizioni da parte della soprintendenza e invece adesso si dà notizia della pubblicazione della gara. Anche di questo si parlerà martedì, perché la gara sul project financing – se pubblicata adesso – non poteva essere in pubblicazione pure nel 2022. E quindi non ci sarebbero stati i presupposti per una proroga.

“Al momento non sono in grado di dare un’informazione definitiva – ribadisce Fortunato -. Per quello che ho avuto modo di vedere dalle prime carte pervenutemi, fino al 2022 l’impresa era legittimata. Poco prima della scadenza chiesero una proroga fino al novembre 2027 e tale proroga era in procinto di essere approvata. Ma l’ufficio era diretto da chi mi ha preceduto, il dirigente Marcello Costa, che poi si è trasferito. E la determina sarebbe rimasta in sospeso e non approvata. Questo ci aiuta a poter interpretare meglio la questione, visto che immagino come la scadenza potesse coincidere con l’inizio della gestione della finanza di progetto”.

Anche su questo presupposto – la concessione in attesa della predisposizione di un bando nemmeno in fase di pubblicazione – lascia parecchi dubbi. Su cui, si spera, sarà possibile avere una risposta la prossima settimana. “Passati i morti”, si proverà a risolvere la grana.