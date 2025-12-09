Siracusa lancia la sperimentazione di Housing e Smart Working: 12 posti disponibili per l’autonomia abitativa e lavorativa

Sostenere persone con disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali in un percorso graduale verso l’autonomia abitativa e lavorativa. Il Distretto Socio Sanitario 48, con Siracusa come comune capofila (comprende anche Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino), ha avviato l’Avviso Pubblico per individuare i beneficiari dell’investimento “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”: si tratta di uno dei progetti più significativi avviati sul territorio negli ultimi anni, finalizzato a promuovere la vita indipendente e l’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento punta a ridurre la dipendenza dai contesti istituzionalizzanti, migliorare la qualità della vita e favorire la piena partecipazione alla comunità. Cuore della sperimentazione è l’inserimento dei beneficiari in un gruppo appartamento dedicato: l’immobile selezionato (in via Barresi) sarà riqualificato e adattato con strumenti di domotica, tecnologie ICT e sistemi di interazione a distanza, con l’obiettivo di facilitare la gestione della vita quotidiana e potenziare l’autonomia abitativa. Il progetto coinvolgerà fino a 12 beneficiari, che saranno selezionati in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, previa valutazione dell’equipe multidisciplinare.

Accanto al percorso abitativo, ogni beneficiario sarà coinvolto in un progetto personalizzato orientato all’indipendenza economica. Il DSS48 prevede infatti percorsi formativi o di rafforzamento delle competenze professionali, attivazione di tirocini e inserimenti lavorativi, dotazione di dispositivi tecnologici per lo smart working e supporto alla crescita delle competenze digitali. L’obiettivo è superare le barriere di accesso al mercato del lavoro e consentire ai partecipanti di costruire una propria autonomia finanziaria.

Il Progetto Individualizzato, elaborato insieme all’equipe multidisciplinare e attuato con operatori specializzati, includerà anche laboratori di economia domestica, cucina, disbrigo pratiche; percorsi di uscita dal nucleo familiare e accompagnamento alla vita indipendente; sperimentazioni di coabitazione orientate alla socializzazione e alla gestione condivisa delle attività quotidiane;centri socio-occupazionali per valutare la coesione dei gruppi e il loro funzionamento nella vita di comunità.

I criteri privilegiano candidati che esprimono una chiara volontà di vita indipendente, hanno tra i 18 e i 64 anni, presentano limitazioni dell’autonomia non elevate o compensabili, possiedono una condizione clinica compatibile con l’inserimento lavorativo e possono far parte di un gruppo stabile e coeso.

La durata del percorso varia dai 12 ai 24 mesi, in base alle esigenze del singolo ma il finanziamento PNRR copre gli interventi fino al 30 giugno 2026, con possibilità di prosecuzione tramite fondi ulteriori.

La manifestazione di interesse va indirizzata al Comune di Siracusa – Settore Politiche Sociali, capofila del DSS48 (La modulistica è disponibile cliccando a questo indirizzo) Le domande saranno ammesse fino al completamento dei 12 posti disponibili e comunque non oltre il 31 gennaio 2026. L’indagine esplorativa non è vincolante per l’ente, ma permette di avviare un percorso innovativo che unisce autonomia abitativa, inclusione sociale e partecipazione attiva al mondo del lavoro.