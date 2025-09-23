Siracusa, l’anteprima regionale di 6:06 di Tekla Taidelli. Il programma di domani a Off

Domani, mercoledì 24 settembre Ortigia Film Festival porta in scena una nuova giornata di cinema e incontri. Alla Sala Teatro Massimo, alle 19.30, per il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, l’anteprima regionale di 6:06 (opera seconda) di Tekla Taidelli, coproduzione Italia-Portogallo.

Il film racconta la storia di Leo, ventenne intrappolato in una vita in bianco e nero che inizia sempre allo stesso modo: la sveglia alle 6:06. La sua esistenza è segnata da lavori precari e da una dipendenza che lo ingabbia in un loop senza uscita. L’incontro con Jo-Jo, interpretata da George Li, (tra le interpreti di Mare Fuori 5), porta nella sua routine un caos inatteso. Insieme si mettono in viaggio verso il Portogallo, tra paesaggi sospesi e un fragile legame che sembra offrire un nuovo sguardo sul mondo. La regista Tekla Taidelli incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

Alle 21.30, sempre al Teatro Massimo, spazio al Concorso Internazionale Documentari con Womeness di Yvonne Sciò in anteprima regionale che esplora l’universo femminile attraverso le voci e le testimonianze di Tomaso Binga, Dacia Maraini, Sussan Deyhim, Emma Bonino.

All’Arena Minerva, alle 20, per le Proiezioni Speciali in collaborazione con Sguardi Altrove Film Festival, La quinta stagione di Giuseppe Carrieri, che vede protagoniste sei chef e attrici. La voce fuori campo è di Isabella Ragonese. Incontra il pubblico Patrizia Rappazzo, direttrice di Sguardi Altrove Film Festival e la produttrice Paola Valeria Jovinelli.

Alle 21, per la sezione La Voce del Mare, il documentario Shark Preyed di Marco Spinelli, realizzato in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio. Dopo la proiezione interverrà Patrizia Maiorca, presidente dell’AMP.

Alle 22, sempre in Arena, From Ground Zero ideato dal cineasta palestinese Rashid Masharawi, From Ground Zero è un progetto antologico che raccoglie 22 cortometraggi brevi realizzati da giovani registi di Gaza che fanno parte della scuola di cinema del regista. L’iniziativa è nata a seguito del conflitto con Israele scoppiato dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e, attraverso diversi punti di vista, presenta un quadro realisticamente tragico dove la disperazione si alterna alla speranza. Si tratta di un lavoro che precede gli ultimi tragici sviluppi della guerra. Incontra il pubblico la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida.

Alla Sala Vittorini, alle 18.30, per la sezione OFF17 Scuole, anteprima mondiale di G.L.A.D.I.S. della Young Film Academy del Regno Unito, presentato dagli stessi studenti. Si tratta di quattro irrequieti studenti di vulcanologia che giungono sull’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, per mettere alla prova G.L.A.D.I.S., il prototipo da loro ideato per prevedere le eruzioni. Tuttavia, mentre le priorità si trasformano e le passioni si accendono, le rilevazioni convergono tutte verso un esito ineluttabile: la catastrofe.

A seguire, per il Concorso Internazionale Cortometraggi, anteprima mondiale di Il comico di Andrea Belcastro, con gli interpreti Saverio La Ruina e Francesca Alati presenti in sala. Sempre per le scuole, alle 19, l’anteprima nazionale di Lluna de sal dell’ESCAC, a cui seguiranno tre corti internazionali in concorso: My Little Girl di Chloé Jouannet (Francia, anteprima nazionale), Amelia Starlight di Laura Thomassaint(Francia, anteprima nazionale) e Amplified di Dina Naser (Egitto/Giordania/Palestina, anteprima regionale).

