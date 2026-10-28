Siracusa, l’Antico Mercato di Ortigia potrebbe diventare una cittadella universitaria

Attualità · La proposta

Trasformare l’Antico Mercato di Ortigia in una cittadella universitaria, capace di ospitare sotto lo stesso tetto gli atenei di Enna, Messina e Catania. È l’idea lanciata (in camera caritatis) dal sindaco Francesco Italia a margine della presentazione dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Kore di Enna, nella sede siracusana dell’ateneo.

Una proposta ancora embrionale, ma che potrebbe aprire una prospettiva nuova per la presenza universitaria in città: concentrare in un unico luogo le attività di tre università, creando un polo condiviso nel cuore di Ortigia. La Kore avrebbe già manifestato interesse ad approfondire la possibilità. Anche l’Università di Messina potrebbe essere coinvolta nel progetto, mentre resterebbe da verificare la disponibilità dell’Università di Catania, il primo ateneo a insediarsi stabilmente a Siracusa con i percorsi di Architettura e Beni culturali.

Il punto di partenza sarebbe proprio l’Antico Mercato, edificio storico che, nella visione dell’amministrazione comunale, potrebbe assumere una nuova funzione legata alla formazione universitaria. La disponibilità del Comune a valutare questa destinazione ci sarebbe già. Per trasformare l’ipotesi in un progetto concreto, tuttavia, sarebbero necessari investimenti mirati da parte delle università interessate, oltre a un confronto sugli spazi, sulle esigenze didattiche e sulle modalità di utilizzo della struttura.

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L’idea consentirebbe di superare almeno in parte la frammentazione delle sedi universitarie siracusane, favorendo la condivisione di spazi e servizi tra studenti e docenti di atenei differenti. La questione degli spazi, del resto, è tutt’altro che secondaria. Unict sta affrontando le difficoltà legate alla chiusura per ristrutturazione dell’ex caserma Abela, storica sede di Architettura. L’ateneo utilizza Palazzo Impellizzeri e altri locali, ma la disponibilità di aule provvisorie si è rivelata insufficiente, tanto da provocare recentemente la protesta degli studenti. L’Università di Messina deve fare i conti con gli interrogativi sulla gestione dei servizi. La Kore dispone di Palazzo Pupillo, in piazza Archimede, nato come sede di rappresentanza e oggi utilizzato anche per attività legate ai nuovi corsi attivati in città.

Per il momento non esistono accordi formalizzati né un piano operativo. Il primo passo sarà verificare se l’interesse manifestato dalla Kore possa tradursi in un confronto tra tutti e tre gli atenei. La proposta arriva in una giornata dedicata proprio al rafforzamento dell’offerta formativa universitaria a Siracusa. E apre una domanda destinata ad accompagnare i prossimi confronti istituzionali: l’Antico Mercato potrebbe diventare il punto d’incontro delle università presenti in città?