Riceviamo e pubblichiamo una nota di tre lettori riguardante le problematiche del reparto di Chirurgia Vascolare dell’Umberto I di Siracusa.

“Siamo dei pazienti ai quali sottoposti ad interventi delicati vascolari, abbiamo deciso sostenere tutta l’equipe medica, paramedica e ausiliari. Gli interventi sono andati a buon fine grazie all’eccellenza del primario Dott. Motta e del Dott. Cappello e alla bravura della caposala, paramedici, ausiliari ed al gruppo di sala operatoria. Noi desideriamo che questa eccellenza specialistica venga riconosciuta con un reparto tutto suo ad oggi inesistente appoggiato al reparto di Urologia.





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I cittadini siracusani e paesi limitrofi devono sapere che esiste l’eccellenza specialistica di Chirurgia Vascolare senza alcun bisogno di emigrare in altre Città del Nord. La nostra testimonianza abbraccerà questa controversia, vogliamo come cittadini, come pazienti con patologie delicate sensibilizzare i vertici dell’amministrazione dell’Ospedale Umberto I ad avere al più presto il reparto citato.





Ci siamo rivolti alla vostra emittente reputata seria per accentrare questo problema ed aiutare tante persone che vivono con sofferenza la vascolarizzazione ed avere gli immediati interventi salva vita. Voi come emittente dateci voce nel sensibilizzare l’opinione pubblica con il vostro supporto, vi fa onore essere portavoce per chi soffre. Noi del gruppo pazienti poniamo le firme e la nostra testimonianza delle nostre esperienze”.

Firmato:

Rosalba Barchi, Enrica Martino ed Enzo Spinello