LETTERE
oggi
Siracusa, l’appello dei pazienti dell’Umberto I: “Un reparto per la Chirurgia vascolare”
Solo quando serve
Le notizie prima di tutti
L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.Scarica l’app
Riceviamo e pubblichiamo una nota di tre lettori riguardante le problematiche del reparto di Chirurgia Vascolare dell’Umberto I di Siracusa.
“Siamo dei pazienti ai quali sottoposti ad interventi delicati vascolari, abbiamo deciso sostenere tutta l’equipe medica, paramedica e ausiliari. Gli interventi sono andati a buon fine grazie all’eccellenza del primario Dott. Motta e del Dott. Cappello e alla bravura della caposala, paramedici, ausiliari ed al gruppo di sala operatoria. Noi desideriamo che questa eccellenza specialistica venga riconosciuta con un reparto tutto suo ad oggi inesistente appoggiato al reparto di Urologia.
I cittadini siracusani e paesi limitrofi devono sapere che esiste l’eccellenza specialistica di Chirurgia Vascolare senza alcun bisogno di emigrare in altre Città del Nord. La nostra testimonianza abbraccerà questa controversia, vogliamo come cittadini, come pazienti con patologie delicate sensibilizzare i vertici dell’amministrazione dell’Ospedale Umberto I ad avere al più presto il reparto citato.
Ci siamo rivolti alla vostra emittente reputata seria per accentrare questo problema ed aiutare tante persone che vivono con sofferenza la vascolarizzazione ed avere gli immediati interventi salva vita. Voi come emittente dateci voce nel sensibilizzare l’opinione pubblica con il vostro supporto, vi fa onore essere portavoce per chi soffre. Noi del gruppo pazienti poniamo le firme e la nostra testimonianza delle nostre esperienze”.
Firmato:
Rosalba Barchi, Enrica Martino ed Enzo Spinello
Le altre segnalazioniVai alla sezione
ieri
Siracusa, cane morto in un carrello al parco Robinson
«Presso il parco Robinson hanno lasciato un cane morto davanti l'ingresso principale (spiazzale del…» un lettore
una settimana fa
Siracusa, via Agatocle, rifiuti da giorni per un panorama desolante
«Buongiorno, vi segnalo il solito porcile a via Agatocle già da qualche giorno. Pagare cifre non…» un lettore
una settimana fa
Viale dei Comuni, lettore segnala rifiuti abbandonati e ritiro fermo da una settimana
«Viale dei Comuni è diventata una discarica, chiunque viene e scarica la spazzatura. No ritirano i…» un lettore