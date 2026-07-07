Siracusa, l’appello di Giuseppe La Monica: “Vorrei tornare in un centro di riabilitazione”

Per anni il soggiorno in un centro specializzato di riabilitazione ha rappresentato molto più di una terapia. Era un’occasione per migliorare le proprie condizioni fisiche, ma anche per uscire dalla routine quotidiana, socializzare e vivere esperienze che altrimenti sarebbero state impossibili.

Oggi Giuseppe La Monica, 61 anni, siracusano, affetto dalla nascita da tetraparesi spastica e conosciuto in città per i suoi spostamenti in carrozzina elettrica, lancia un nuovo appello affinché possa tornare a vivere quell’esperienza.

A raccontare la sua storia sono i familiari e gli amici che lo stanno aiutando a far sentire la sua voce.

Per molti anni Giuseppe è stato accompagnato dal padre all’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, dove trascorreva alcuni periodi dedicati alla riabilitazione. Oltre alle terapie, partecipava ad attività in piscina, al mare e ad altri percorsi che contribuivano al suo benessere fisico e psicologico.

Questi soggiorni erano sostenuti economicamente attraverso specifiche misure regionali, ma da diversi anni non riesce più ad accedere a questo tipo di opportunità. Negli ultimi tempi Giuseppe ha provato a rivolgersi anche alle istituzioni nazionali, inviando, con l’aiuto di alcuni amici, diverse email per chiedere attenzione alla sua situazione, senza però ottenere riscontri.

“Non chiedo tanto – è il suo appello –. Vorrei soltanto poter trascorrere un periodo in un centro specializzato che mi permetta di continuare il percorso riabilitativo e vivere qualche settimana diversa dalla quotidianità”.

Non è la prima volta che la sua storia arriva all’attenzione dell’opinione pubblica. Nei mesi scorsi alcune testate giornalistiche siracusane si erano occupate del suo caso, legato a un intervento chirurgico alla colecisti che attendeva da tempo. Dopo la pubblicazione della vicenda, Giuseppe era stato sottoposto all’operazione.

Oggi il suo desiderio è un altro: poter tornare in un centro riabilitativo, convinto che un’esperienza di questo tipo possa migliorare la qualità della sua vita.