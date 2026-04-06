Siracusa, l’Archeoparco urbano entra nella fase operativa: Italia punta all’inaugurazione entro un anno

L’Archeoparco urbano tra viale Santa Panagia, viale Scala Greca, via Augusta e viale Teracati compie un nuovo passo avanti e si avvicina alla fase dei lavori. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Siracusa con la consegna del cantiere guarda all’obiettivo politico di arrivare all’inaugurazione dell’area nel giro di circa un anno.

L’investimento complessivo è pari a 7.608.882,60 euro e il progetto riguarda una vasta area di circa 7 ettari nel quartiere Tiche e rappresenta uno degli interventi di rigenerazione urbana più rilevanti previsti nel settore nord della città, uno spazio atteso da anni per un intervento che punta a trasformare un’area oggi in larga parte inutilizzata o degradata in uno spazio polifunzionale con percorsi ciclopedonali, orti urbani, piazza di comunità, aree per attività sportive e didattiche, zone ristoro, servizi e spazi dedicati anche agli animali domestici. Ma l’Archeoparco non sarà soltanto un nuovo polmone verde: il progetto nasce infatti con una forte impronta di valorizzazione archeologica, in una zona dove sono emerse testimonianze storiche (una Necropoli) che hanno richiesto approfondimenti e verifiche da parte della Soprintendenza.

Nel disegno complessivo della riqualificazione urbana, l’Archeoparco dovrà svolgere una funzione di collegamento tra diverse aree della città, diventando una sorta di cerniera verde tra la zona nord e il sistema della Neapolis. Un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe migliorare la qualità urbana del quartiere Tiche e offrire nuovi spazi di socialità, sport e cultura.

Il progetto adesso è entrato in una fase concreta e per Siracusa si tratta di un’opera destinata a incidere non solo sul volto urbano di Tiche, ma anche sul modo in cui la città immagina il rapporto tra verde pubblico, archeologia e qualità della vita. “Un parco che non vediamo l’ora di vivere insieme a tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco, Francesco Italia – È uno dei lavori a cui teniamo di più tra quelli avviati recentemente”.