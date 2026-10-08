Siracusa, l’architettura incontra il pubblico: il 9 -10 ottobre torna “Open! Studi Aperti”

Attualità · Ordine architetti

l 9 e 10 ottobre 2026 torna “Open! Studi Aperti”, l’iniziativa nazionale promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che dal 2017 porta l’architettura fuori dagli studi professionali e più vicino al pubblico.

Per due giornate, gli studi di architettura di tutta Italia potranno aprire le proprie porte a cittadini, professionisti, istituzioni e media, trasformandosi in luoghi di incontro, confronto e conoscenza. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Architettura Condivisa”, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra professionisti e comunità e raccontare il ruolo dell’architettura nella trasformazione e nella cura dei luoghi in cui viviamo.

Anche Siracusa parteciperà all’iniziativa. L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siracusa organizza infatti la mostra “Architettura Condivisa”, allestita nella sede dell’Ordine di corso Matteotti 36.

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L’inaugurazione è prevista per venerdì 9 ottobre alle 16.30. La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate del 9 e 10 ottobre e rappresenterà un momento di incontro e confronto dedicato all’architettura e alla professione.

L’edizione 2026 di Open! Studi Aperti invita gli architetti, insieme a pianificatori, paesaggisti e conservatori, a trasformare gli studi professionali in spazi aperti al dialogo e alla partecipazione.

“OPEN Studi Aperti nasce da un gesto semplice ma molto significativo: aprire una porta -, spiega Silvana Pellerino, consigliera nazionale CNAPPC con delega a OPEN Studi Aperti -. Significa permettere ai cittadini di entrare nei luoghi in cui prendono forma idee, progetti e trasformazioni che riguardano la nostra vita quotidiana“.

Pellerino sottolinea inoltre che con il tema “Architettura Condivisa” si è voluto rafforzare il rapporto tra architettura e comunità, attraverso il dialogo e la partecipazione.

Ogni studio aderente potrà organizzare autonomamente la propria partecipazione, scegliendo di aprire le porte in una o entrambe le giornate e affiancando, eventualmente, alla presentazione della propria attività incontri e iniziative rivolte ai visitatori.

Sono previste diverse modalità di partecipazione: in presenza, attraverso una diretta streaming oppure mediante la realizzazione di un video dedicato allo studio e alla sua attività.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta alle iscritte e agli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia. La scadenza per presentare la candidatura è fissata all’8 ottobre 2026.

A Siracusa, intanto, l’appuntamento del 9 e 10 ottobre porterà il tema dell’“Architettura Condivisa” direttamente nella sede dell’Ordine, con una mostra pensata per favorire il confronto tra professionisti, cittadini e istituzioni e valorizzare il contributo dell’architettura alla qualità dei luoghi e alla trasformazione del territorio.