Siracusa, l’Arcidiocesi apre le porte del Palazzo Arcivescovile: l’itinerario storico

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Un itinerario storico artistico all’interno del Palazzo Arcivescovile di Siracusa per scoprire l’immenso patrimonio che negli anni è stato valorizzato e in parte reso fruibile. L’Arcidiocesi di Siracusa da tempo ha avviato una serie di progetti per la tutela e la conservazione dei beni culturali, che hanno riguardato opere d’arte, documenti e libri pregiati, custoditi in spazi unici come la sala lignea della Biblioteca Alagoniana, la Cappella Sveva e gli ambienti del Seminario minore che oggi ospitano il Museo Diocesano.

Don Helenio Schettini, direttore della Biblioteca Alagoniana, ha ripercorso il lungo lavoro che ha portato alla realizzazione del percorso: «È stato un percorso lungo, però oggi possiamo dire che l’Arcidiocesi si apre quasi completamente le porte. Un itinerario ricco, corposo, storico, che testimonia l’importanza anche di questa città. Un itinerario che offre ai visitatori e agli studiosi di poter conoscere tanto del patrimonio della nostra chiesa diocesana».

Don Schettini precisa che non tutto il patrimonio del palazzo è accessibile: “Il palazzo conserva anche altri tesori, però ci sono ambienti di vita quotidiana che non sono resi fruibili per ovvi motivi ai visitatori. Ciò che noi possiamo rendere visibile, e che oggi può essere conosciuto da tanti, in questi anni, attraverso un lavoro di tutela e di restauro, è stato reso accessibile a tutti”

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Sul valore culturale del progetto, il direttore della Biblioteca Alagoniana aggiunge: “Mi piace sempre dire che questi luoghi sono innanzitutto per chi studia, per chi fa ricerca, poi anche per i turisti che ne possano godere delle bellezze. Ma il valore della ricerca e di poter contribuire alla crescita culturale del nostro territorio è l’obiettivo primario che, come diocesi, sosteniamo dal punto di vista culturale”

Anche Mons. Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi, è intervenuto sottolineando il percorso compiuto: “È un itinerario che abbiamo reso fruibile dopo anni di lavori di restauro. Ovviamente non tutto il lavoro fatto è stato finalizzato alla realizzazione dell’itinerario, ma una volta completati i lavori era giusto e corretto renderlo fruibile a tutti”

Il vicario generale ha evidenziato l’apprezzamento dei visitatori: “I turisti lo apprezzano tantissimo, è facilmente comprensibile la ragione: dopo aver visitato il parco archeologico possono qui rendersi conto di una storia di Siracusa, una storia cristiana che è lunga ben venti secoli. Lo sforzo adesso deve essere quello di farlo conoscere meglio ai siracusani, affinché si prenda sempre più coscienza di questo grande patrimonio”

Tra i pezzi che raccontano la vita quotidiana della diocesi nei secoli, Mons. Amenta cita un curioso oggetto: “Quale può essere il baule che fungeva da segretario per il vescovo? È qualcosa che fa scoprire gli aspetti anche minimi, considerati tali, di quella che era la vita ordinaria della diocesi, della Chiesa, della gente dell’epoca. Il valore che possono avere oggi è certamente una testimonianza di come la vita era all’epoca condotta e vissuta. Magari queste piccole cose servono anche a sfatare tanti preconcetti, pregiudizi, tanti luoghi comuni che si sono nel tempo accumulati e tramandati”