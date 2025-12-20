Siracusa, l’Arcivescovo Lomanto: “La città non cada nel buio della violenza”

Nel giorno dell’ottava di Santa Lucia, l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto ha richiamato con fermezza la città dopo i due attentati dinamitardi di matrice mafiosa che la scorsa settimana hanno colpito altrettanti bar nella zona nord.

Accogliendo il rientro del simulacro della patrona in Cattedrale, dopo sette giorni nella Basilica di Santa Lucia, Lomanto si è rivolto ai fedeli ricordando lo sgomento per i gravi episodi: “Siracusa deve risplendere sempre della luce di Gesù che brilla in Santa Lucia e non può cadere nel buio della violenza. Il male e la violenza non sono mai giustificabili”.

I due attentati, interpretati come avvertimenti, hanno destato forte preoccupazione in città e portato alla convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lomanto ha infine invitato ad affidarsi all’intercessione di Santa Lucia per “trovare la via giusta” e respingere ogni forma di violenza, riaffermando un impegno comune per la legalità.