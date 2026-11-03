Siracusa, Largo Gilippo: dopo la riqualificazione, 425 mila euro contro gli allagamenti

Attualità · LAVORI PUBBLICI

Dopo i recenti lavori di riqualificazione urbana, per Largo Gilippo e le strade circostanti arriva un nuovo intervento, questa volta destinato a contrastare gli allagamenti che da anni interessano una delle zone più critiche della città. Il Comune di Siracusa ha approvato il progetto esecutivo da 425 mila euro per la riduzione del rischio idraulico nell’area compresa tra Largo Gilippo e le vie Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore passaggio amministrativo verso la realizzazione delle opere, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dello scorso settembre. L’intervento prevede scavi, posa di canali per il deflusso delle acque, realizzazione di griglie di captazione, modifiche ai sottoservizi e successivo ripristino delle superfici stradali. Nel quadro economico sono previsti anche circa 14.600 euro per la pulizia e la disostruzione del Canale San Giorgio. Dei 425 mila euro finanziati dalla Protezione civile regionale, circa 274 mila sono destinati ai lavori.

La necessità dell’intervento nasce da una criticità tutt’altro che nuova. Nella stessa determina, infatti, il Comune richiama gli allagamenti registrati nell’ottobre e novembre 2024, nel gennaio 2025 e, più recentemente, il 7 novembre dello scorso anno. Episodi che hanno provocato danni alle abitazioni e alle attività commerciali, oltre a gravi disagi alla circolazione, con automobilisti costretti in alcuni casi ad abbandonare i veicoli semisommersi dall’acqua.

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Il nuovo progetto arriva però a breve distanza dai lavori di riqualificazione che hanno interessato piazza Euripide, Largo Gilippo e l’area dello Sbarcadero Santa Lucia.

Proprio la natura di quegli interventi era stata al centro di un’interrogazione discussa in Consiglio comunale il 26 novembre 2025, dopo l’ennesimo allagamento. In quell’occasione, l’amministrazione aveva chiarito che la riqualificazione aveva riguardato principalmente le superfici stradali e l’arredo urbano, senza comprendere opere strutturali per la mitigazione del rischio idraulico.

Erano state realizzate nuove griglie per la raccolta delle acque piovane, ma le verifiche degli uffici avevano evidenziato criticità legate alla capacità della rete di smaltimento, insufficienti a garantire il deflusso durante le precipitazioni più intense.

La stessa amministrazione aveva escluso che i lavori di riqualificazione avessero aggravato le condizioni preesistenti, riconoscendo tuttavia la necessità di affrontare il problema attraverso interventi specifici.

A distanza di meno di un anno da quella discussione, arriva dunque l’approvazione del progetto esecutivo finanziato dalla Regione. Un intervento distinto dalla precedente riqualificazione, ma destinato a interessare nuovamente un’area recentemente oggetto di lavori pubblici.

Resta da capire quando saranno avviate le procedure per l’affidamento e quale sarà il cronoprogramma effettivo del cantiere. La determina approva infatti il progetto esecutivo, ma non dispone ancora l’aggiudicazione dei lavori.