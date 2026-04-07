Siracusa, l’artista Valentina Muscia: “La musica può salvare, dopo il buio c’è il sole”

Musica, terapia, coraggio e vita. Per Valentina Muscia le note non sono solo arte, ma un vero e proprio strumento di rinascita.

“Dove non arrivano le parole può arrivare la musica”, racconta l’artista siracusana, protagonista di un percorso umano e musicale che parte dal dolore per trasformarsi in speranza.

Il suo ultimo singolo, Fenice nascente, nasce infatti da un’esperienza personale segnata dalla malattia: “È nato da una sofferenza, da un buio – spiega – legato al tumore che purtroppo oggi tocca tante persone. L’ho vissuto in famiglia, con mia madre, e con persone a me care”.

Da quel dolore è nato un brano che vuole essere un messaggio universale: “Dopo il buio c’è il sole, ce la possiamo fare”. Un messaggio che ha trovato grande attenzione durante l’esperienza a Casa Sanremo, dove Muscia ha presentato il suo inedito.

Proprio da lì è partito un nuovo percorso artistico e umano. “Non mi aspettavo questa risposta – racconta – tante associazioni si sono avvicinate e da lì è nato un piccolo tour in giro per l’Italia”. Dopo la Sicilia, l’artista porterà il suo progetto a Roma, Napoli e Torino, con l’obiettivo di trasmettere forza e coraggio.

Il videoclip del brano rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso. Non è solo un prodotto artistico, ma una testimonianza concreta: protagoniste sono donne che stanno affrontando o hanno affrontato la malattia. “Non sono persone scelte a caso – sottolinea – ma donne vere, con storie vere. Volevo dare loro un momento di gioia e farle sentire parte di qualcosa”.

L’esperienza a Casa Sanremo ha rappresentato una svolta: “Mi ha cambiato tanto, sia artisticamente che come persona. È un mondo che ti apre nuove prospettive e ti mette in contatto con realtà che non immagini”

Oggi, per Valentina Muscia, la musica è molto più di una carriera: è una missione. Un modo per raccontare il dolore, ma soprattutto per trasformarlo in speranza.