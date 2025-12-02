Siracusa, l’Asp rafforza la rete sanitaria per i fragili: Pnes e Inmp arrivano a “Stazione di Posta 48” per avvicinare le persone senza fissa dimora

Nell’ambito del programma nazionale “Equità nella salute INMP-PNES”, l’Asp ha tenuto un incontro informativo con gli operatori di “Stazione di Posta 48” di viale Ermocrate, la nuova struttura comunale che accoglie le persone senza fissa dimora, gestita dall’ATS guidata dalla cooperativa Kolbe con Passwork, Il Sorriso e Il Sicomoro.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato per l’Azienda la referente per gli aspetti sanitari PNES/INMP Marine Castaing, la responsabile dei poliambulatori del Distretto di Siracusa Maria Serra e la responsabile Informazione e Comunicazione e Urp Adalgisa Cucè, assieme ai responsabili e agli operatori dei diversi progetti, sono stati illustrati nel dettaglio i servizi di prossimità attivati per garantire continuità assistenziale anche agli ospiti della struttura. Tra questi, figurano i servizi degli ambulatori odontoiatrici e di medicina interna, le attività a sostegno delle famiglie di pazienti con patologie psichiatriche, l’assistenza post partum al domicilio alla mamma e al bambino, attività di screening oncologico per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto. Stefano Elia, presidente della cooperativa Kolbe, ha sottolineato l’importanza del “fare squadra” per restituire dignità e percorsi di ripartenza.

La referente Marine Castaing ha evidenziato come l’Asp sia pienamente impegnata nel rafforzare queste sinergie tra istituzioni e associazioni del terzo settore. “Non si tratta solo di offrire assistenza – ha precisato – ma anche di restituire dignità attraverso interventi di prossimità efficaci, garantendo equità nell’accesso alle cure per tutti”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire la collaborazione e gli incontri con le altre associazioni per consolidare la rete tra istituzioni e terzo settore.