Siracusa, l’Asp usa l’AI per scoprire prima una malattia rara del fegato

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Nelle malattie croniche e rare il tempo è decisivo. Arrivare presto alla diagnosi permette di intervenire subito, di gestire meglio il paziente scegliendo la terapia più adatta e di ridurre il rischio di complicanze. Con questo obiettivo nasce AI-PBC-Finder, un progetto innovativo sviluppato dall’Uosp di Epatologia dell’Asp di Siracusa. Il progetto usa l’intelligenza artificiale per individuare in anticipo la colangite biliare primitiva, una malattia rara del fegato difficile da riconoscere.

Il progetto è coordinato dal dottor Marco Distefano e sarà realizzato grazie al finanziamento ottenuto con il Fellowship Program 2026. È un bando nazionale promosso in Italia dalla società biofarmaceutica Gilead Sciences e rivolto agli enti di ricerca e cura che lavorano nelle malattie infettive, epatiche, oncologiche e oncoematologiche.

La colangite biliare primitiva è una malattia autoimmune del fegato, rara e cronica, che colpisce soprattutto le donne tra i 40 e i 65 anni. In Italia si stimano quasi 28 casi ogni 100mila abitanti, e ogni anno vengono diagnosticati oltre 5 nuovi casi ogni 100mila persone. Uno dei problemi principali è il ritardo nella diagnosi. Nelle fasi iniziali la Cbp può non dare sintomi, oppure dare sintomi che non vengono subito collegati alla malattia. Così si rischia di scoprirla solo quando ha già avuto conseguenze importanti, come la fibrosi, la cirrosi epatica o la necessità di un trapianto di fegato.

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“Oggi il principale problema per chi si occupa di questi pazienti è riuscire a riconoscere precocemente la malattia-spiega Marco Distefano – Intervenire nelle fasi iniziali significa poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’innovazione terapeutica, migliorando la qualità di vita delle persone e riducendo il rischio di progressione verso le forme più gravi della malattia. Purtroppo oggi la diagnosi arriva spesso dopo mesi o anni, perché il sistema sanitario si attiva soprattutto quando il paziente presenta sintomi evidenti o viene indirizzato a uno specialista. Con il nostro progetto vogliamo passare a un approccio più proattivo, grazie alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”

AI-PBC-Finder userà strumenti di intelligenza artificiale per individuare in anticipo le persone a rischio, sia tra i pazienti che fanno esami o visite in ospedale sia tra quelli seguiti dai medici di famiglia. Queste persone saranno poi indirizzate rapidamente verso gli accertamenti necessari.

Il progetto si svolgerà in tre fasi:

Prima fase: verranno analizzati i dati clinici e gli esami di laboratorio disponibili, per sviluppare un algoritmo in grado di riconoscere le persone con segnali compatibili con la malattia.

Seconda fase: sulla base di queste informazioni, l’intelligenza artificiale permetterà di costruire modelli predittivi capaci di individuare chi ha più probabilità di avere la Cbp, sia nella popolazione seguita sul territorio sia tra i pazienti ricoverati.

Terza fase: il modello entrerà nella pratica clinica di tutti i giorni e invierà in automatico un avviso agli operatori sanitari quando trova un caso sospetto. Così si potranno fare subito gli approfondimenti necessari e, quando serve, avviare un percorso specialistico dedicato, con una diagnosi più tempestiva e una presa in carico più efficace.

AI-PBC-Finder lavorerà su più fronti. Da un lato aiuterà i pazienti ad avere una diagnosi più precoce, supportando i medici nell’individuare i casi sospetti. Dall’altro renderà i percorsi di cura più efficaci ed efficienti, concentrando gli interventi dove la malattia è più probabile. I risultati saranno inoltre condivisi con medici e ricercatori attraverso pubblicazioni scientifiche e incontri dedicati, per diffondere le buone pratiche sviluppate dal progetto.

“Grazie all’integrazione tra intelligenza artificiale, dati di laboratorio e attività clinica, puntiamo ad aumentare il numero di persone identificate nelle fasi iniziali della malattia e ad accompagnarle più rapidamente verso gli specialisti – conclude Distefano – Il progetto contribuirà inoltre a migliorare l’appropriatezza prescrittiva, aiutando i medici a richiedere gli esami più utili nei casi in cui sono davvero necessari. Potrà infine rappresentare un modello innovativo e replicabile per favorire la diagnosi precoce anche di altre malattie croniche ancora oggi spesso sottodiagnosticate”

Il Fellowship Program è arrivato quest’anno alla quindicesima edizione. Il bando seleziona e premia i migliori progetti scientifici e socio-sanitari proposti da enti di ricerca e cura italiani. Una commissione indipendente valuta i progetti che dimostrano di migliorare gli esiti della malattia o la qualità di vita del paziente, oppure di aiutare a raggiungere gli obiettivi di salute pubblica nelle malattie infettive, epatiche, oncologiche e oncoematologiche. In quindici edizioni sono stati premiati 508 progetti di ricercatori e ricercatrici di enti pubblici e privati di tutta Italia.