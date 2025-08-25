Siracusa, l’associazione Amici di Denise dona giochi e materiale didattico al reparto di Pediatria dell’Umberto I

Una mattinata speciale quella vissuta oggi dai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che hanno ricevuto la visita dei volontari dell’associazione Amici di Denise.

La delegazione dell’associazione ha consegnato al reparto giochi in scatola, materiale didattico e un piccolo dono personalizzato per ciascun bambino ricoverato, regalando momenti di gioia e spensieratezza a chi, ogni giorno, affronta cure e difficoltà.





L’iniziativa rientra nel progetto “Un sorriso per i bambini di Pediatria”, che l’associazione porta avanti da tempo con l’obiettivo di offrire sostegno e vicinanza ai più piccoli.

Fondata a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, Amici di Denise opera da anni nel volontariato locale, nazionale e internazionale. L’associazione nasce per ricordare Denise Quattrocchi, giovane cinisellese scomparsa nel 2011 all’età di 21 anni a causa di un tumore ai polmoni.

«Il nostro impegno – spiegano i volontari – è quello di trasformare il ricordo di Denise in un messaggio di amore e solidarietà, portando un sorriso a chi ne ha più bisogno».