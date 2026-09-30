Siracusa, l’associazione Christiane Reimann riparte dal Gagini

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Riparte il 2 ottobre l’attività dell’associazione “Christiane Reimann”, costretta a lasciare la storica sede di Villa Reimann. L’appuntamento inaugurale è alle 17 all’istituto di istruzione superiore “Antonello Gagini”, dove sarà messa in scena la commedia “Ulissea siciliana”, di Antonio Pacifico, con adattamento e regia di Agata Politi.

La rappresentazione, in un unico atto, è una parodia del poema omerico con incursioni nel dialetto siciliano. I locali del Gagini sono stati messi a disposizione dell’associazione dalla dirigente scolastica Giovanna Strano per consentire la prosecuzione delle attività.

La sede storica di Villa Reimann non è attualmente a disposizione dell’associazione per ragioni legate, secondo quanto riferito, alla sicurezza e alle criticità manutentive. Una situazione sulla quale, sottolinea l’associazione, l’Amministrazione comunale non avrebbe ancora fornito i chiarimenti ritenuti necessari.

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Nel programma dei prossimi mesi è prevista anche una giornata commemorativa dedicata a Lucia Acerra, storica dirigente della sezione siracusana di Italia Nostra e impegnata in diverse battaglie per la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale cittadino. Tra le iniziative da lei sostenute anche quelle per la restituzione alla fruizione pubblica di Villa Reimann e della Latomia dei Cappuccini.

“Per sollecitare l’Amministrazione comunale a dare seguito alla promessa intitolazione di una strada alla professoressa Acerra – afferma il presidente dell’associazione Christiane Reimann, Marcello Lo Iacono – è prevista una manifestazione a cui saranno invitati le scuole superiori, il mondo associazionistico e gli esponenti della società civile. Il nome di Lucia Acerra merita di restare ad imperitura memoria nella toponomastica della città”.

Il calendario dell’associazione comprende inoltre la presentazione della raccolta di racconti “Majarie” della scrittrice Lucia Corsale, conferenze e dibattiti, la cerimonia conclusiva del concorso di poesie promosso dall’associazione e il tradizionale concerto di fine anno.