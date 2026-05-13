Siracusa, l’atelier Arteinposa celebra Benedetto Croce: un’opera Pop Art per i 160 anni dalla nascita del filosofo

In occasione del 160esimo anniversario della nascita di Benedetto Croce, l’Atelier Arteinposa ha organizzato un evento speciale per rendere omaggio alla sua eredità intellettuale.

Sabato 16 maggio 2026, alle 10, l’Atelier Arteinposa di via Archia 63 ospiterà l’inaugurazione di un pannello pittorico realizzato dagli allievi della scuola.

L’opera, ispirata alla Pop Art, rilegge in chiave contemporanea la figura del filosofo attraverso una sequenza di riquadri che lo ritraggono nel suo gesto più iconico: la lettura. Un lavoro che punta a creare un dialogo tra memoria storica e linguaggi artistici contemporanei.

Nel corso della mattinata interverrà Paolo Giansiracusa, che approfondirà il legame estetico e concettuale tra la figura di Croce e la sua reinterpretazione artistica moderna. L’iniziativa è curata da Paolina Giansiracusa e Salvatore Pennacchio.

A conclusione dell’evento è previsto un vernissage aperto al pubblico, occasione per osservare da vicino il pannello e riflettere sull’attualità del pensiero di Croce attraverso il filtro della creatività contemporanea.