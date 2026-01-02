Siracusa, l’attaccante Guadagni ai saluti: va all’Az Picerno

L’attaccante classe 2001 Giuseppe Guadagni lascia il Siracusa, giocherà con l’Az Picerno. Ad annunciarlo questa mattina la società azzurra.

“Siracusa Calcio 1924 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Guadagni all’AZ Picerno. Il club ringrazia il calciatore per i mesi trascorsi in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota.

Arrivato in estate, per lui 15 presenze tra campionato e coppa e 2 reti, quelle messe a segno contro il Casarano e proprio contro l’Az Picerno, sua nuova squadra.