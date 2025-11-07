Siracusa, l’attacco di Gradenigo: “Siam inadempiente disattende il proprio contratto”

“Ad oggi sarebbero 6 i milioni di euro in 4 anni, (1,5 milioni all’anno) gli investimenti previsti dal contratto siglato nel 2021 per la gestione del servizio idrico della città di Siracusa mai rivendicati dall’Amministrazione ne da chi avrebbe il compito istituzionale di vigilare. Obblighi disattesi, progetti mai prodotti, opere mai realizzate, servizi mai erogati nel disinteresse generale, salvo poi guardare ai problemi idrici come sfortunati scherzi del destino e del tempo da imputare al cittadino che invece il proprio contratto è tenuto ad onorare con bollette sempre più salate, servizi carenti e qualità dell’acqua scadente”. A dirlo è il presidente di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo.

“E se fossimo noi utenti a disattendere i nostri contratti per 6 milioni di euro e a chiedere il corrispettivo risarcimento per i mancati servizi, progetti e infrastrutture mai realizzate dal gestore cosa accadrebbe? Oramai manca davvero poco al passaggio di consegne dalla gestione Siam, all’Ati e dopo anni di richieste cadute nel vuoto è venuto forse il momento per la politica di porre qualche domanda e di pretendere delle risposte su quanto è stato fatto o non fatto, tirando le somme prima di chiudere il conto e non dopo – conclude -. Perché non è possibile che si pensi già a come caricare nella tariffa del servizio idrico altri milioni di euro per Ias in nome dell’eliminazione dei reflui dal Porto Grande senza tener conto che parte della soluzione sta proprio dentro quel contratto che sta per scadere e che continuiamo ad ignorare”.