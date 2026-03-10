Siracusa, l’aula studio di Architettura dedicata a Josephine Leotta

Venerdì 13 marzo, alle ore 10, nell’aula magna della Struttura didattica speciale di Siracusa dell’Università di Catania, a Palazzo Impellizzeri, si terrà l’iniziativa dal titolo “Ricordando Josephine”, un momento di memoria e di riconoscenza dedicato a Josephine Leotta. Nel corso della cerimonia verrà conferita ai familiari l’attestazione di merito alla carriera della studentessa universitaria originaria di Belpasso, tragicamente scomparsa il 10 marzo dello scorso anno in un incidente stradale mentre si recava a Siracusa per seguire le attività del corso di laurea in Architettura.

L’evento sarà anche l’occasione per intitolarle l’aula studio della Sds di Palazzo Impellizzeri. Studentessa brillante, ormai prossima alla laurea, Josephine era profondamente impegnata anche nel sociale: capo scout e volontaria della Protezione civile nella sua città, rappresentava un esempio di dedizione, generosità e partecipazione civile. L’intitolazione dell’aula studio e la consegna dell’attestazione degli studi compiuti rientrano tra le iniziative promosse dalla comunità accademica catanese e siracusana per custodirne e tramandarne il ricordo.

«La sua scomparsa – ha ricordato il presidente della Struttura didattica speciale, Fausto Carmelo Nigrelli – ha profondamente colpito tutta la comunità universitaria di Siracusa. Per questo motivo è stata approvata all’unanimità la proposta di dedicare a Josephine uno spazio a disposizione degli studenti e delle studentesse di Architettura».

Alla cerimonia interverranno il rettore Enrico Foti, il direttore del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura Matteo Ignaccolo, il presidente della Sds Fausto Carmelo Nigrelli e il presidente del corso di laurea in Architettura Luigi Pellegrino. Saranno presenti inoltre i familiari di Josephine, una numerosa rappresentanza degli scout di Belpasso e la comunità della Struttura didattica aretusea, con studenti, studentesse, docenti e personale amministrativo.