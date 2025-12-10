Siracusa, l’AVIS presenta il ventesimo convegno sulla medicina trasfusionale: focus su innovazione, demografia e nuove sfide

Venerdì 12 dicembre 2025, dalle 8.30 alle 18.30, presso la sala B dell’Urban Center di Siracusa, si svolgerà il ventesimo convegno scientifico promosso dall’AVIS Comunale di Siracusa, quest’anno dedicato al tema “La nuova era della medicina trasfusionale tra dinamica demografica, innovazione tecnologica e sfide organizzative”.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel panorama sanitario siciliano, rappresenta un momento di riflessione e approfondimento rivolto ai professionisti del settore, chiamati a confrontarsi sull’evoluzione del sistema trasfusionale e sulle nuove esigenze legate ai cambiamenti demografici e organizzativi.

L’AVIS ricorda come il sistema trasfusionale italiano si basi sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, un pilastro che garantisce sicurezza, qualità e continuità delle scorte di sangue. Donare resta un gesto semplice ma fondamentale: “Ogni goccia conta”, ribadisce l’associazione, sottolineando che il sangue di un singolo donatore può contribuire a salvare fino a tre vite.

In Italia il fabbisogno quotidiano è di circa 8.200 unità di sangue, necessarie non solo per far fronte a emergenze e interventi chirurgici, ma anche per il trattamento di numerose patologie croniche che richiedono trasfusioni regolari o l’utilizzo di farmaci plasmaderivati. Un dato che continua a evidenziare l’importanza della cultura della donazione e della partecipazione attiva della popolazione.

Il convegno, accreditato con 9 crediti ECM, è rivolto a un ampio ventaglio di professionisti sanitari: medici, infermieri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi, assistenti sanitari, dietisti, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari e volontari AVIS. Le iscrizioni sono disponibili tramite il sito paroleimmagini.it.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire un sempre maggiore dialogo tra mondo associativo, strutture sanitarie e ambito universitario, consolidando una rete di collaborazione indispensabile per garantire un sistema trasfusionale moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze del territorio.