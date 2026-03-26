Siracusa, lavoratori agricoli in crisi. Flai Cgil: “riapre l’ostello a Cassibile, incentivi per chi è in regola”

La Flai Cgil si sta adoperando, con una serie di azioni, per ammortizzare le difficoltà economiche dei lavoratori agricoli che a causa delle continue piogge hanno perso molte giornate di lavoro.

“Anche le aziende ne hanno pagato le conseguenze – spiega Nuccio Giansiracusa, segretario provinciale della Flai – tant’è che hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità. In questo strumento possono essere inseriti benefici per i lavoratori, riconoscendo la disoccupazione e i contributi”.

Intanto il 1° aprile riapre l’ostello di Cassibile, che può ospitare fino a 220 braccianti. “Le aziende che avranno regolarizzato contrattualmente i lavoratori avranno dall’Ente bicamerale (Ebat Cimi) un sostegno economico fino a 100 euro al mese per bracciante per le spese di alloggio”