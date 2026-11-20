Attualità · Lavoro

“Ci sono dodici padri di famiglia che rischiano di diventare invisibili. Dodici lavoratori che per anni hanno contribuito al funzionamento del servizio di igiene urbana di Siracusa, occupandosi della manutenzione dei mezzi, e che oggi non sanno quale sarà il loro futuro. È una situazione inaccettabile, sulla quale qualcuno deve assumersi la responsabilità di fare chiarezza”. A dichiararlo è il deputato regionale Carlo Auteri, esponente di Lega – Italia Federale, che ieri ha incontrato i dodici dipendenti di Alba Rent, società coinvolta nella gestione degli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti a Siracusa e recentemente sottoposta a liquidazione giudiziale.

“Questi lavoratori hanno appreso attraverso voci informali che il loro rapporto di lavoro potrebbe essere stato interrotto o sospeso, senza però ricevere, secondo quanto mi hanno riferito, alcuna comunicazione ufficiale che chiarisca la loro posizione – dice -. Continuano a presentarsi quotidianamente in cantiere, senza sapere se debbano lavorare, se siano ancora regolarmente in servizio e soprattutto cosa accadrà nei prossimi giorni. Non è possibile lasciare dodici famiglie in questa condizione di incertezza, per di più alle porte di dicembre”.

Auteri richiama quindi le responsabilità nella gestione delle vicende societarie che hanno interessato il servizio di igiene urbana, chiedendo verifiche sui rapporti tra le imprese coinvolte. “Ci troviamo davanti a una vicenda gestita male, con numerosi aspetti che meritano di essere approfonditi, sia sul piano giuridico sia su quello della gestione aziendale – aggiunge il parlamentare Ars -. Ci sono passaggi relativi ai rapporti tra le società e all’affitto del ramo d’azienda che richiedono spiegazioni puntuali. Non possiamo accettare che a pagare le conseguenze di questa situazione siano proprio i lavoratori che hanno garantito quotidianamente la manutenzione dei mezzi”.

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Un ulteriore interrogativo riguarda gli automezzi utilizzati per il servizio di raccolta. “I mezzi Alba Rent continuano a circolare regolarmente per le strade di Siracusa e a essere impiegati nel servizio, mentre i dipendenti della stessa società non conoscono neppure la propria condizione lavorativa – prosegue Auteri -. Occorre capire a quale titolo quei veicoli vengano utilizzati, quali siano i rapporti contrattuali attualmente in essere e come si intenda garantire la manutenzione. Non sto affermando che vi siano irregolarità accertate, ma sono domande alle quali devono essere date risposte chiare”.

Il deputato regionale chiede quindi un chiarimento urgente da parte dei soggetti responsabili delle procedure e delle società interessate, oltre a un intervento dell’amministrazione comunale per gli aspetti che riguardano la continuità e la regolarità del servizio pubblico. “Chi gestisce questa fase deve comunicare formalmente ai lavoratori quale sia la loro posizione e quali prospettive occupazionali esistano – conclude Auteri -. Se ci sono provvedimenti che incidono sui rapporti di lavoro, devono essere spiegati nelle sedi competenti. Se invece i rapporti proseguono, i dipendenti devono sapere come e a quali condizioni. Il silenzio non può essere una risposta. Questa vicenda è l’ennesimo segnale delle profonde criticità che attraversano la gestione della nettezza urbana a Siracusa. Ma oggi la priorità assoluta sono quelle dodici famiglie. Chiedo che venga fatta immediatamente chiarezza, senza scaricare sui lavoratori le conseguenze di decisioni societarie sulle quali non hanno avuto alcuna responsabilità. Non possiamo arrivare a Natale lasciando dodici padri di famiglia senza sapere se hanno ancora un lavoro”.