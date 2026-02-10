Siracusa, lavori al canale San Giorgio: cambia ancora la circolazione in viale Teocrito

Cambiano i sensi marcia nelle strade attorno al santuario della Madonna delle Lacrime come conseguenza dei lavori di ripristino della volta del canale San Giorgio, sotto largo Mascali, che stanno comportando la chiusura di un tratto di viale Teocrito.

Per effetto di una nuova ordinanza, che integra quella già emessa a gennaio, la via Testaferrata sarà interamente in un unico senso di marcia fino a piazza della Vittoria. I mezzi che la percorrono, all’incrocio tra via Musumeci e via Mauceri dovranno svoltare a destra e non potranno girare a sinistra per dirigersi verso via del Santuario.

Le auto che si trovano in piazza delle Vittoria e sono dirette verso l’ospedale Umberto I o verso il Santuario potranno solo imboccare via Di Natale; quelle che provengono da via Carabelli, giunte in piazza della Vittoria non potranno proseguire diritto ma dovranno svoltare a destra o imboccare, a sinistra, la via Di Natale.

La circolazione in piazza della Vittoria, all’incrocio tra via Carabelli e via Di Natale, sarà regolamentata con una rotatoria provvisoria realizzata con i new jersey stradali.