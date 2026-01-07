Siracusa, lavori al canale San Giorgio: cambia la viabilità in viale Teocrito

Da giovedì 8 gennaio al via importanti modifiche alla viabilità nella zona del Santuario della Madonna delle Lacrime e di viale Teocrito, a Siracusa, a causa dei lavori di ripristino della volta parzialmente crollata del canale San Giorgio.

Il provvedimento, contenuto in un’ordinanza del settore Viabilità del Comune, si è reso necessario per consentire l’allestimento dell’area di cantiere e l’esecuzione degli interventi che riguardano anche l’eliminazione dell’ingrottamento sottostante la sede stradale di via del Santuario, in prossimità dell’incrocio con viale Teocrito, e la ricostituzione della connessione idraulica con la cameretta sottostante largo Rosario Mascali.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione coatta, lato sinistro del senso di marcia, attivo 24 ore su 24 su via Demostene. Su via Pausania verrà istituito divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, h24.

Su via Timeo disposta l’inversione del senso unico di marcia con direzione verso via Pausania. E ancora: su viale Teocrito, nel tratto compreso tra i civici 77 e 103, corsia in direzione viale Luigi Cadorna, istituzione del divieto di transito.

In Largo Rosario Mascali interdizione al transito veicolare del tratto di rotatoria tra via San Sebastiano e via del Santuario.

Su via del Santuario disposta la revoca dello stallo riservato ai bus turistici subito dopo il cancello d’ingresso al Santuario, mentre su via Socrate sosta consentita solo in modo parallelo al marciapiede sul lato sinistro del senso di marcia.

Su via del Santuario, nel tratto compreso tra via Timeo e viale Teocrito, disposto restringimento della carreggiata e interdizione al transito della porzione sinistra della strada.

L’ordinanza introduce anche una serie di obblighi di svolta e percorsi alternativi per decongestionare l’area.

I veicoli provenienti da corso Gelone su viale Teocrito dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in via Pausania.

Chi proviene da viale Luigi Cadorna e giunge all’intersezione con largo Rosario Mascali potrà proseguire dritto o svoltare a destra per via San Giovanni alle Catacombe.

Da via San Sebastiano, all’altezza di largo Rosario Mascali, sarà obbligatoria la svolta a destra.

Autobus e mezzi pesanti provenienti da viale Teracati dovranno svoltare a destra in via Socrate.

I mezzi pesanti su corso Gelone, infine, potranno svoltare a destra in via Demostene per raggiungere via del Santuario e viale Teocrito.